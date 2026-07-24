Charles Leclerc comenzó al frente el fin de semana del Gran Premio de Hungría. El monegasco dominó la primera práctica libre con un tiempo de 1m19s075 y estableció una diferencia importante sobre Max Verstappen y Lewis Hamilton.
Leclerc impuso el ritmo en Hungría y Aston Martin mostró señales de recuperación
El piloto de Ferrari aventajó por 0s484 a Max Verstappen y por 0s543 a Lewis Hamilton. El renovado Aston Martin mejoró su rendimiento con Fernando Alonso, pero sufrió una rotura en la suspensión trasera del auto de Lance Stroll. Franco Colapinto no participó porque cedió su Alpine a Paul Aron.
La actividad se desarrolló con pista seca y una temperatura de 47 grados sobre el asfalto. Los equipos dedicaron los primeros minutos a evaluar diferentes configuraciones y recoger información sobre sus nuevas piezas.
La sesión también contó con la participación de cinco pilotos jóvenes: Colton Herta, Ryo Hirakawa, Paul Aron, Leonardo Fornaroli y Frederik Vesti.
Hirakawa fue el primero en salir, al volante de uno de los Haas. Poco después se sumó el resto del grupo, incluidos Fernando Alonso y Lance Stroll con la profunda actualización presentada por Aston Martin.
Los dos autos de la escudería británica comenzaron con neumáticos duros, al igual que los Cadillac. El resto utilizó mayoritariamente los compuestos medios.
Ferrari tomó el control
George Russell y Leclerc intercambiaron las primeras referencias, pero Verstappen fue quien bajó inicialmente hasta 1m20s788. El piloto de Red Bull superaba por menos de una décima al representante de Ferrari.
Leclerc respondió en su último intento con neumáticos medios y marcó 1m20s287. Ese registro le permitió quedar tres décimas por delante de Hamilton y a más de medio segundo de Verstappen y Russell.
La aparición de los blandos modificó las posiciones. Verstappen fue uno de los primeros en utilizarlos y mejoró hasta 1m19s559. Russell, en cambio, solamente pudo completar una vuelta de 1m20s066 después de cometer algunos errores.
La respuesta definitiva llegó nuevamente por parte de Leclerc. El monegasco completó el circuito en 1m19s075 y ya nadie pudo desplazarlo del primer puesto.
Hamilton se acercó durante la parte final, aunque también tuvo dificultades para controlar la parte trasera de su Ferrari y expresó por radio su disconformidad con el funcionamiento de los cambios de marcha.
Leclerc terminó con 0s484 de ventaja sobre Verstappen y 0s543 sobre su compañero. Isack Hadjar fue cuarto y Russell quedó quinto, a casi un segundo del mejor registro.
Gabriel Bortoleto terminó sexto y fue el más rápido del grupo intermedio. Detrás se ubicaron Vesti, Nico Hülkenberg y los dos representantes de Racing Bulls.
El nuevo Aston Martin mostró velocidad, pero también fragilidad
La primera evaluación de la especificación B de Aston Martin dejó sensaciones contrapuestas. El equipo evidenció una mejora en su rendimiento, especialmente cuando Alonso colocó los neumáticos blandos y consiguió avanzar hasta el 13° lugar.
El resultado del español adquiere importancia porque el equipo comenzó la sesión utilizando neumáticos duros y dedicó buena parte de la actividad a verificar el funcionamiento de las 16 modificaciones incorporadas para este fin de semana.
La contracara fue Stroll. El canadiense perdió el control del auto a la salida de la curva 2 debido a una falla en la suspensión trasera. Aunque evitó el impacto contra las barreras, debió detenerse y provocó una bandera roja.
El problema apareció cuando todavía utilizaba su primer juego de neumáticos duros y genera preocupación porque Aston Martin dispone de una cantidad limitada de repuestos para su nuevo paquete.
La sesión se reanudó después de aproximadamente seis minutos. Alonso pudo regresar a la pista y aprovechar los blandos, pero Stroll quedó definitivamente fuera de actividad.
Colapinto comenzará en la segunda práctica que se pondrá en marcha a las 12:00 (hora de Argentina), 17:00 (hora local).
Franco Colapinto no salió a pista durante la FP1 porque Alpine entregó su monoplaza a Paul Aron. La participación del piloto estonio formó parte del programa obligatorio destinado a brindar actividad a los jóvenes.
Pierre Gasly condujo el otro Alpine, en una sesión durante la cual la escudería francesa no mostró el rendimiento necesario para acercarse a las primeras posiciones.
Colapinto recuperará el auto en la segunda práctica. El argentino deberá utilizar esa única hora para adaptarse al Hungaroring, definir la puesta a punto y preparar el trabajo del sábado.
Carlos Sainz también atravesó una jornada complicada. El español sufrió inconvenientes en su Williams, perdió momentáneamente la comunicación por radio y protagonizó un fuerte bloqueo de los cuatro neumáticos en la primera curva. Finalmente terminó en el último lugar.
Leclerc tampoco completó el entrenamiento con normalidad. Sobre el cierre informó que algo se había roto en su Ferrari y logró ingresar lentamente a la calle de boxes, aunque el auto se detuvo antes de llegar al garaje. El equipo deberá revisar el inconveniente antes de la segunda práctica.