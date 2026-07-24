El Litoral en el GP de Hungría

Leclerc impuso el ritmo en Hungría y Aston Martin mostró señales de recuperación

El piloto de Ferrari aventajó por 0s484 a Max Verstappen y por 0s543 a Lewis Hamilton. El renovado Aston Martin mejoró su rendimiento con Fernando Alonso, pero sufrió una rotura en la suspensión trasera del auto de Lance Stroll. Franco Colapinto no participó porque cedió su Alpine a Paul Aron.