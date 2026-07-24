El Litoral en el GP de Hungría

La F1 estrena un nuevo Safety Car en el Gran Premio de Hungría

El Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ debuta este fin de semana en el Hungaroring. Tiene un motor V8 biturbo de 612 caballos, tracción integral y una decoración especial por los 30 años de la marca alemana como proveedora del coche de seguridad de la Fórmula 1.