La Fórmula 1 estrena su nuevo Safety Car oficial durante el Gran Premio de Hungría. El Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ sale por primera vez a la pista en el FP1 este fin de semana y reemplaza al GT Black Series, utilizado por la categoría desde 2022.
La F1 estrena un nuevo Safety Car en el Gran Premio de Hungría
El Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ debuta este fin de semana en el Hungaroring. Tiene un motor V8 biturbo de 612 caballos, tracción integral y una decoración especial por los 30 años de la marca alemana como proveedora del coche de seguridad de la Fórmula 1.
El nuevo vehículo es el decimocuarto modelo proporcionado por Mercedes-Benz y Mercedes-AMG desde el comienzo de su relación con la Fórmula 1, en 1996. Para celebrar los 30 años como proveedor del coche de seguridad, lucirá una decoración especial en el Hungaroring.
El modelo anterior completó un total de 51 Grandes Premios. Su última intervención se produjo en Spa-Francorchamps, donde encabezó el pelotón durante las primeras cuatro vueltas del Gran Premio de Bélgica.
Motor V8 y una novedad para la Fórmula 1
El GT 63 PRO 4MATIC+ está equipado con un motor V8 biturbo de cuatro litros que entrega 450 kW, equivalentes a 612 caballos de potencia, y desarrolla un par máximo de 850 Nm.
La potencia se transmite mediante una caja automática AMG Speedshift MCT 9G de nueve velocidades. Además, posee un sistema de frenos carbocerámicos de alto rendimiento, preparado para soportar las exigencias de una utilización prolongada en circuito.
La principal novedad será la incorporación del sistema AMG Performance 4MATIC+ de tracción integral totalmente variable. Será la primera vez que un Safety Car oficial de la Fórmula 1 cuente con esta tecnología, que busca garantizar una respuesta estable tanto sobre asfalto seco como en condiciones de lluvia.
Aerodinámica adaptada para el circuito
Mercedes también modificó la aerodinámica del vehículo para mejorar su comportamiento en pista. El paquete incluye un nuevo divisor delantero, planos aerodinámicos en la zona frontal y un alerón trasero modificado con una aleta activa.
Estos elementos permiten aumentar la carga aerodinámica sobre el eje delantero y mejorar la estabilidad en las curvas de alta velocidad. El objetivo es que el auto pueda mantener un ritmo elevado cuando deba controlar al pelotón durante una neutralización.
La velocidad del Safety Car resulta fundamental para evitar que los neumáticos y los frenos de los monoplazas pierdan demasiada temperatura mientras no se puede competir a ritmo de carrera.
Seguridad y comunicaciones
El nuevo modelo dispone de equipamiento específico desarrollado para la FIA. Cuenta con sistemas de radio, GPS y cámaras, además de una consola central diseñada especialmente para controlar las funciones utilizadas durante un Gran Premio.
En el interior se instalaron una jaula antivuelco, asientos tipo baquet, arneses de seguridad de seis puntos y todos los elementos necesarios para trabajar en contacto permanente con la Dirección de Carrera.
El vehículo utilizará neumáticos Pirelli P Zero de altas prestaciones y continuará bajo la conducción de Bernd Mayländer, piloto del Safety Car de la Fórmula 1 desde hace más de dos décadas.
“Su respuesta ágil y directa a las indicaciones del piloto es perfecta. Es el primer coche de seguridad con tracción integral y eso proporciona una tracción óptima”, destacó Mayländer después de probar el nuevo Mercedes.
El alemán aseguró que el sistema demuestra especialmente su potencial en las curvas y durante las aceleraciones. Su primera prueba en condiciones reales llegará este fin de semana, cuando la Fórmula 1 dispute la undécima fecha de la temporada en el Hungaroring.