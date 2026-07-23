El Litoral en el GP de Hungría

Mercedes quiere cerrar su dominio antes del receso, pero la fiabilidad sigue bajo sospecha

El equipo ganó ocho de las diez carreras disputadas, aunque los problemas técnicos le impidieron aprovechar todo el potencial del W17. Toto Wolff espera completar un fin de semana sin fallas en el Gran Premio de Hungría.