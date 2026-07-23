El Litoral en Hungaroring

Tres futuros bajo la lupa: qué dijeron Alonso, Sainz y Colapinto en Hungría

Los tres pilotos fueron consultados sobre sus contratos para 2027 durante la conferencia oficial en el Hungaroring. Alonso aseguró que no se moverá, Sainz esperará para conversar con Williams y Colapinto afirmó que desconoce cuándo Alpine tomará una decisión.