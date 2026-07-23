Fernando Alonso, Carlos Sainz y Franco Colapinto participaron este jueves de la conferencia de prensa oficial de la Fórmula 1 en el Hungaroring, donde este fin de semana se disputará el Gran Premio de Hungría.
Tres futuros bajo la lupa: qué dijeron Alonso, Sainz y Colapinto en Hungría
Los tres pilotos fueron consultados sobre sus contratos para 2027 durante la conferencia oficial en el Hungaroring. Alonso aseguró que no se moverá, Sainz esperará para conversar con Williams y Colapinto afirmó que desconoce cuándo Alpine tomará una decisión.
A pocos días del inicio del receso de verano, una de las principales preguntas estuvo relacionada con el futuro de los tres pilotos y la conformación de la parrilla para la temporada 2027.
Alonso fue el más breve y contundente al responder sobre su situación contractual. El bicampeón mundial descartó cualquier movimiento con una frase directa:
“Yo sí tengo contrato y no me muevo”.
Sainz, por su parte, evitó establecer plazos para resolver su continuidad en Williams. El español anticipó que durante el receso se sentará con el director del equipo, James Vowles, para analizar el futuro del proyecto y su lugar dentro de la escudería.
“No puedo dar plazos ni fechas. Siempre dije que esperaría al verano para sentarme con James y hablar sobre el futuro del equipo y el mío dentro de él”, explicó.
Colapinto todavía no tiene definida su continuidad para 2027 y reconoció que desconoce cuándo Alpine tomará una decisión. Sin embargo, aseguró que atraviesa la temporada con tranquilidad y que su prioridad es continuar rindiendo dentro de la pista.
“No tengo idea. Solo me enfoco en manejar y estoy feliz este año. Siento que estoy haciendo un buen trabajo. Simplemente no tengo idea”, respondió el argentino.
El piloto de Pilar afirmó que su atención está puesta en las próximas competencias y en colaborar con Alpine para mejorar el rendimiento del monoplaza.
“Estoy enfocado únicamente en estas próximas carreras y en dar lo mejor de mí con el equipo, tratando de mejorar el coche. Ese es nuestro principal objetivo”, agregó.
Final con ironía
Antes de cerrar su respuesta, Colapinto dejó una frase con ironía dirigida a los medios presentes en la conferencia:
“Creo que ustedes definitivamente saben más que nosotros con todos los rumores que publican en internet. Yo ni siquiera conozco una cuarta parte de lo que ustedes saben”.
Alonso descartó un cambio, Sainz esperará hasta el receso para conversar con Williams y Colapinto continuará concentrado en su rendimiento mientras aguarda una definición de Alpine. Tres respuestas diferentes en un mercado que comienza a tomar protagonismo antes de la pausa de verano.