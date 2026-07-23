El Litoral en el GP de Hungria

Aston Martin, ante la urgencia de darle a Alonso el auto competitivo que le prometió

Después de una temporada de malos resultados, el equipo apostó todo al nuevo reglamento 2026, pero el AMR26 todavía no respondió a las expectativas. En Hungría estrenará una profunda renovación para intentar volver a competir y responder a la necesidad de Fernando Alonso de contar con un monoplaza a la altura.