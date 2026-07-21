Fórmula 1

Colapinto va por más puntos en Hungría y cederá su Alpine en la FP1

El argentino deberá ceder su Alpine A526 a Paul Aron durante la primera sesión de entrenamientos en el Hungaroring. El piloto de reserva realizará su primera aparición de la temporada con la escudería y completará una de las prácticas obligatorias destinadas a jóvenes pilotos.