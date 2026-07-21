Franco Colapinto llegará al Gran Premio de Hungría fortalecido por el punto conseguido en Spa-Francorchamps, aunque tendrá un inicio de fin de semana diferente. El argentino deberá ceder su Alpine A526 a Paul Aron durante la primera sesión de entrenamientos en el Hungaroring.
Colapinto va por más puntos en Hungría y cederá su Alpine en la FP1
El argentino deberá ceder su Alpine A526 a Paul Aron durante la primera sesión de entrenamientos en el Hungaroring. El piloto de reserva realizará su primera aparición de la temporada con la escudería y completará una de las prácticas obligatorias destinadas a jóvenes pilotos.
El piloto de reserva realizará su primera aparición de la temporada con la escudería y completará una de las prácticas obligatorias destinadas a jóvenes pilotos. De esta manera, Colapinto recién podrá comenzar su trabajo en pista durante la segunda sesión del viernes.
La ausencia en la FP1 obligará al argentino a adaptarse rápidamente al auto y al circuito, especialmente porque el trazado húngaro presenta características muy diferentes a las de Spa y Silverstone.
El Hungaroring es un circuito estrecho y sinuoso, habitualmente comparado con una pista de karting por la sucesión constante de curvas y sus rectas cortas. Después del primer sector, los pilotos deben enlazar varias secciones técnicas en las que encontrar el ritmo y mantener la precisión resulta fundamental.
Colapinto quiere prolongar el impulso de Spa
El argentino llega después de terminar décimo en el Gran Premio de Bélgica, donde protagonizó una gran largada, superó en una misma maniobra a Pierre Gasly y Liam Lawson y posteriormente defendió su posición para sumar un punto.
Alpine mostró en Spa una mejoría respecto de sus rivales directos y Colapinto espera que esa tendencia pueda mantenerse pese a las diferencias entre ambos circuitos.
“Estuve muy feliz de sumar un punto el domingo en Spa después de una carrera larga, luchando con Pierre y Liam Lawson, que tuvo mucha acción”, expresó Colapinto en la previa difundida por Alpine.
“Parecimos estar un poco más fuertes en relación con nuestros rivales en Bélgica que en las carreras anteriores e intentaremos mantener esa forma este fin de semana en Budapest, aunque el circuito representa un desafío completamente diferente”, agregó.
El Hungaroring también guarda buenos recuerdos para el argentino. Durante su paso por la Fórmula 3 consiguió dos podios: fue segundo en la carrera Sprint de 2022 y tercero en la prueba principal de 2023.
“Es una pista en la que tuve cierto éxito durante mi trayectoria en las categorías formativas y tengo muchas ganas de regresar y experimentarla con los autos de este año”, señaló.
Un desafío diferente para los autos de 2026
Las características del circuito también modificarán la gestión de la energía respecto de las últimas carreras. Las numerosas curvas y la ausencia de rectas prolongadas plantearán un escenario menos extremo que el observado en Silverstone y Spa-Francorchamps.
“La gestión de la energía será más normal en comparación con los dos últimos eventos debido a la gran cantidad de curvas. Ojalá podamos divertirnos mucho con los autos más livianos que tenemos este año”, explicó Colapinto.
“Vamos a esforzarnos durante todo el fin de semana para conseguir un buen resultado y sumar más puntos antes de comenzar el receso de verano”, completó.
Después del Gran Premio, Colapinto permanecerá unos días más en Hungría para participar de una prueba de neumáticos organizada por Pirelli.
Aron ocupará su lugar en la primera práctica
Paul Aron se mostró entusiasmado ante la posibilidad de conducir el A526 durante la FP1. El estonio trabajó durante toda la temporada en el simulador de Alpine y buscará trasladar esa experiencia a la pista.
“Estoy deseando ponerme al volante del A526 para disputar mi primera práctica con el equipo esta temporada. Conduje el auto en nuestro simulador de Enstone durante todo el año y será muy valioso salir a pista y sentirlo en condiciones reales”, afirmó el piloto de reserva.
Alpine buscará llegar al receso con un resultado positivo en un escenario especial para la escudería. En el Hungaroring consiguió en 2021, con Esteban Ocon, su primera victoria bajo la denominación actual.
Cinco años después, Colapinto y Gasly intentarán volver a colocar al equipo en la zona de puntos. Para el argentino, el reto será aún mayor: tendrá solamente dos prácticas para preparar la clasificación y la carrera, pero llegará impulsado por su mejor domingo de la temporada en Bélgica.