El Litoral en el GP de Bélgica

De Santa Fe a Spa, un sueño cumplido que continúa en Hungría

La emoción de llegar a uno de los escenarios más míticos de la Fórmula 1, el encuentro con Franco Colapinto y un domingo inolvidable. La cobertura especial de El Litoral cerró su primer capítulo en Bélgica y ya se prepara para vivir el Gran Premio de Hungría.