Fórmula 1

Colapinto vuelve a meterse entre los mejores: quedó en el top 10 de los Power Rankings de Bélgica

El piloto argentino volvió a aparecer entre los diez mejores del tradicional Power Ranking de la Fórmula 1. Su actuación en Spa-Francorchamps, donde sumó un punto para Alpine y protagonizó importantes maniobras de sobrepaso, fue valorada por el panel de expertos de la categoría.