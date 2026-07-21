El piloto argentino fue reconocido por el panel de expertos de la categoría luego de un destacado fin de semana en Spa-Francorchamps, donde sumó puntos para Alpine y protagonizó maniobras clave en carrera.
Colapinto vuelve a meterse entre los mejores: quedó en el top 10 de los Power Rankings de Bélgica
El piloto argentino volvió a aparecer entre los diez mejores del tradicional Power Ranking de la Fórmula 1. Su actuación en Spa-Francorchamps, donde sumó un punto para Alpine y protagonizó importantes maniobras de sobrepaso, fue valorada por el panel de expertos de la categoría.
Franco Colapinto volvió a aparecer entre los pilotos más destacados de la Fórmula 1. La categoría publicó una nueva edición de sus tradicionales Power Rankings, correspondientes al Gran Premio de Bélgica, y el argentino fue incluido nuevamente dentro del top 10 gracias a su rendimiento en el histórico circuito de Spa-Francorchamps.
El representante de Alpine tuvo una actuación sobresaliente en una competencia exigente, donde logró finalizar en la décima posición y sumar un punto importante para la escudería francesa.
Además, protagonizó una de las maniobras más destacadas de la carrera al realizar un doble sobrepaso sobre su compañero Pierre Gasly y el piloto de Racing Bulls Liam Lawson, una acción que no pudo ser apreciada por la transmisión internacional.
El panel de especialistas de la Fórmula 1 valoró especialmente el inicio de carrera del argentino y destacó su capacidad para avanzar posiciones.
“Un gran inicio de Franco Colapinto vio al piloto argentino liderar la carga de Alpine en el Gran Premio de Bélgica, logrando en un momento un impresionante rebase tanto sobre Pierre Gasly como sobre Lawson para colocarse dentro de los puntos con un décimo lugar final”, señaló la evaluación oficial.
Antonelli lideró el ranking de Bélgica
El primer puesto de los Power Rankings del Gran Premio de Bélgica quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, quien tuvo un fin de semana perfecto al conseguir la pole position y quedarse con la victoria en Spa-Francorchamps.
En el segundo lugar apareció Charles Leclerc, protagonista de una gran actuación con Ferrari al aprovechar las alternativas de la carrera para finalizar como escolta. El podio del ranking lo completó Max Verstappen, que volvió a mostrarse competitivo con Red Bull.
El listado también incluyó a Lewis Hamilton en la cuarta posición, luego de una remontada tras una penalización por el incidente con George Russell; a Oscar Piastri en el quinto lugar, pese a competir con daños en su McLaren; y a Isack Hadjar, sexto, tras avanzar desde el fondo de la parrilla.
Completaron el top 10 Lando Norris, el brasileño Gabriel Bortoleto, luego de alcanzar la Q3, y el joven Arvid Lindblad. Además, compartieron la décima posición Pierre Gasly, Liam Lawson y Nico Hülkenberg.
Colapinto, entre los mejores del campeonato
Con esta nueva aparición en los Power Rankings, Antonelli continúa liderando la clasificación acumulada con un promedio de 8,9 puntos, seguido por Hamilton con 8,0 y Verstappen con 7,9.
Franco Colapinto, en tanto, se ubica actualmente en la décima posición general con un promedio de 7,1 puntos, consolidándose dentro de la consideración del panel de expertos de la Fórmula 1 y sumando argumentos en su pelea por afianzarse dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial.