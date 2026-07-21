Con el último antecedente de ganar, gustar y golear (fue 4-0 a los salteños), Colón volverá este domingo al Cementerio de los Elefantes para jugar en el mejor lugar del mundo: su estadio y con el aliento ensordecedor de su gente. El cruce Colón-Chaco For Ever irá, finalmente, a las 15.30 y no a las 16.30 como se había informado en su momento.
Colón-Chaco va más temprano este domingo en el Brigadier: 15.30
A pesar que se había programado a las 16.30, finalmente el cruce del Sabalero con los chaqueños irá una hora antes por decisión de la AFA. Se sigue gestionando la salida de Facundo Castet al exterior para poder tener otro cupo y más tiempo.
Cambio obligado y cambios pensados
Como se sabe, el entrenador Ezequiel Medrán arrancó la semana con una baja de piso: el lateral izquierdo titular, Leandro Allende, llegó en Caballito a cinco amarillas, deberá descansar una fecha y no podrá jugar contra los chaqueños.
A priori, todos los caminos del reemplazo conducen a Gabriel Risso Patrón, que lo reemplazó contra Ferro y es uno de los tres refuerzos de Colón en este mercado de invierno. A propósito de ese puesto, el que se quedó definitivamente afuera de todo es Facundo “Pico” Castet, jugador que es patrimonio sabalero.
La decisión de no formar parte ni siquiera de la delegación fue estrictamente deportiva y la tomó el entrenador Ezequiel Medrán. De todos modos, como se sabe, Castet es el jugador apuntado para poder salir a préstamo al exterior y así generar una doble ventaja: 1) tener un cupo extra para sumar otro refuerzo; 2) tener tiempo hasta el mes de septiembre para saber a quién y en qué puesto sumar.
En un primer momento se habló de un interés del Cusco del fútbol peruano, pero el club donde juega y es figura el ex sabalero Facundo Callejo no tiene más cupo disponible para jugadores foráneos. Ahora, por lo que trascendió en el Mundo Colón, “apareció algo desde Grecia”.
¿Se puede ir Castet a Grecia y liberar cupo?
Volviendo al cruce de este domingo, a las 15.30 contra Chaco For Ever en el Brigadier López, Medrán no solamente haría el cambio obligado de Gabriel Risso Patrón por Leandro Allende en el fondo. El DT de Colón está pensando en devolverle la titularidad a Pier Barrios en la cueva e incluir al “Wachi” García desde el vamos.
Desde Resistencia y de la mano del “Chango” Cravero, Chaco For Ever parece reaccionar: ganó en la Isla Maciel y así festejó como visitante por primera vez en la temporada. De esa manera, se puso a tiro con el sueño de mantener la plaza y gambetear el descenso: está a tres unidades de los salteños y de Acassuso.
En charla con el programa ADN Gol (FM 96.7), el mismo Daniel Cravero aseguró que “Colón es un equipo de Primera División, un grande de verdad del interior del país. Para mí tiene que estar en Primera”.
“Uno tiene que jugar con la desesperación del rival. Si aguantás los primeros 15 o 20 minutos y en alguna contra lo agarrás mal parado, se puede hacer dificilísimo para Colón”, explicó.
Hablando de For Ever, un conocido empresario armó una “cruzada” para salvar al club: se trata de Mauricio Benoist que además es influencer y convocó a socios, dirigentes, hinchas y jugadores a impulsar un proceso de transformación que permita recuperar la grandeza histórica de la institución.
"Si pudiera comprar Chaco For Ever, yo estaría dispuesto a hacerlo", afirmó a través de un reel publicado en su cuenta de la red social Facebook, que cuenta con más de 3.7 millones de seguidores. Luego recordó que nació frente al estadio y que gran parte de su infancia estuvo ligada al club, una pasión que, según sostuvo, no encontró en ningún otro lugar del mundo.
El empresario manifestó su preocupación por la situación deportiva e institucional de la institución y evocó uno de los momentos más difíciles de su historia. "Recuerdo cuando en el 91 estábamos en Primera División y el equipo se fue para abajo, pero no solo cayó de categoría, sino que terminó en la quiebra. Eso es lo que hoy me preocupa y no quisiera que vuelva a ocurrir", expresó.
"Me gustaría convocar a comisión directiva, socios, hinchas y jugadores a que hagamos un trabajo profundo, a que nos unamos para buscar fuerzas, crear una estructura y una estrategia", señaló.
Lejos de plantear cuestionamientos hacia la actual conducción, remarcó que su intención es colaborar y sumar esfuerzos. "No estoy aquí para explicar a nadie. Estoy aquí para sumar", afirmó.
Además, apeló al sentimiento de pertenencia de los simpatizantes y sostuvo que el club tiene potencial para volver a ocupar un lugar destacado en el fútbol argentino.
"Podemos sacarlo adelante y hacer que vuelva a ser uno de los mejores equipos del país, competir otra vez con los grandes equipos de Buenos Aires", manifestó.
Finalmente, Benoist convocó a los hinchas a acompañar la iniciativa mediante las redes sociales bajo la consigna #ForEverSeSalva, con el objetivo de medir el respaldo de quienes comparten la preocupación por el presente de la institución y desean involucrarse en un proyecto de recuperación y crecimiento.