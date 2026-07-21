Un cambio obligado y...¿un par más?

Colón-Chaco va más temprano este domingo en el Brigadier: 15.30

A pesar que se había programado a las 16.30, finalmente el cruce del Sabalero con los chaqueños irá una hora antes por decisión de la AFA. Se sigue gestionando la salida de Facundo Castet al exterior para poder tener otro cupo y más tiempo.