Antes, durante y después. Los dirigentes sabaleros encararon el partido con Ferro con un claro mensaje institucional: todos juntos. Con el mismo plantel, desde Santa Fe, viajó el vice Matías Vidoz. Después, en Caballito, llegaron José Alonso, Alejandro Bonazzola y varios dirigentes más. El plantel, como se sabe, está al día en todo.
El aplomo dirigencial es clave en este momento de Colón
Hubo un masivo acompañamiento en la cancha de Ferro y la CD que encabeza José Alonso tiene en claro el objetivo final: ascender. Se hará el esfuerzo máximo por sumar un refuerzo más.
"La carrera de largo aliento" que decía Delfino
A pesar del duro golpe, porque Colón pudo acortar distancias con el líder verdolaga, los dirigentes saben que “esto es largo, falta mucho y el equipo está expectante, en los primeros puestos. Vamos a dar pelea”, afirman. El domingo que viene, llegará Chaco For Ever al Cementerio de Elefantes.
Uno de los vicepresidentes sabaleros, Matías Vidoz, dialogó con LT 10 de diversos temas del Mundo Colón: “Estamos hablando con KDY, es la marca que tenemos, llegan muchas propuestas".
"Estábamos con el tema refuerzos que lleva mucho tiempo, en la semana lo analizaremos. Han llegado muchas propuestas de marcas conocidas, interesantes, no las analizamos en profundidad. Acercaron propuestas con buen marketing, mucha ropa para el club, es importante", explicó.
"Las prioridades que teníamos no las pudimos cerrar, el libro de Primera está abierto, es difícil competir con eso. Los tres que vinieron están muy bien, estamos conformes con eso, incluso la gente está conforme. Da bronca, mercados de pases anteriores era más sencillo, de todas maneras, Colón seduce, pero el presupuesto es clave”, dijo acerca del mercado sabalero.
"Lo de Botta fue distinto, pero lo de Eggel lo teníamos todo cerrado, luego llegó una propuesta de afuera que era difícil de igualar", en relación a la salida de la figura de Maipú de Mendoza para jugar en el Palestino de Chile.
"Si se libera algún jugador tenemos la posibilidad hasta septiembre de incorporar a alguien más. Hay un muy buen clima en el plantel, los chicos están bien y eso es importante", cerró Vidoz.
Si sale Castet al exterior, hay cupo extra
Otro de los vicepresidentes sabaleros, en este caso Alejandro Bonazzola también enfrentó los micrófonos: “El camino es largo y estamos en una posición expectante. Creemos que todavía falta mucho, pero notamos que tenemos un equipo en crecimiento permanente".
"Nosotros creemos que estamos bien, estamos conformes con el plantel que tenemos, ya que disponemos de alternativas en todas las posiciones. Si surge la posibilidad de un cuarto refuerzo la vamos a evaluar", aseguró.
"No estoy muy al tanto. Es una de las alternativas la salida de Castet, siempre y cuando haya un ofrecimiento. Estamos trabajando en distintas alternativas si surge algún ofrecimiento, pero hoy estamos contentos con el plantel”, explicó el dirigente rojinegro.
Consultado por la situación económica que atraviesa la institución, Alejandro Bonazzola fue contundente: “Se pelea, es día a día y no está fácil, pero hemos hecho un buen trabajo, estamos conformes".
Por otra parte, también hizo referencia al panorama general del plantel: "Estamos trabajando en distintas alternativas si surge algún ofrecimiento, pero hoy estamos contentos con el plantel".