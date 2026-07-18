El DT de Colón, Ezequiel Medrán, dejó frases interesantes en la noche de Caballito, después de perder 2-0 con Ferro y quedar a ocho unidades del primer puesto que lo pone en un mata-mata directo por el ascenso a Primera División.
Medrán: “La ilusión de Colón es pelear hasta el final el primer puesto”
El entrenador sabalero, como siempre, enfrentó a los micrófonos y dio la cara en Caballito. Ahora, el domingo, recibe a Chaco For Ever con la baja de Allende.
Medrán, un DT que siempre da la cara
“Nuestra intención sigue siendo pelear hasta el final por el primer puesto”, aseguró el coach rojinegro que ahora deberá preparar el partido del próximo domingo ante Chaco For Ever en el Cementerio de los Elefantes con la baja del lateral izquierdo Allende por haber acumulado cinco amarillas. Las frases del DT:
"Lo que duele es el condicionante del gol tempranero. Nos convierten a través de un tiro de esquina al minuto y medio y eso cambia el partido. Después se hizo cuesta arriba, pero rescato la actitud del equipo, el compromiso para trabajarlo, tomar la pelota, jugar en campo rival y generar situaciones para buscar el empate"
"El gol al minuto y medio pega. Sin embargo, el equipo combatió, trabajó, lo intentó y tomó riesgos. Nos faltó ser más precisos en los momentos que tuvimos para convertir. Ahí estuvo una de las diferencias
"Tuvimos aproximaciones y situaciones concretas de gol, pero no pudimos ser certeros para meternos otra vez en partido. Vinimos con la intención de jugarle de igual a igual a Ferro, no a especular. Creo que el primer tiempo mostró eso".
"El penal al comienzo del segundo tiempo los puso en una situación mucho más cómoda. Después seguimos teniendo la pelota, pero ya no encontramos la claridad ni la precisión en los últimos metros. Ferro se agrupó bien atrás y nos complicó mucho encontrar espacios".
"Lo mejor era salir a jugarlo de igual a igual"
"Nosotros sabíamos el rival que enfrentábamos, un equipo que viene atravesando un gran momento. Lo trabajamos pensando en el arco de enfrente. Podíamos cambiar el sistema o especular un poco más, pero entendimos que lo mejor era salir a jugarlo de igual a igual".
"El cambio (N. de R.: Risso Patrón) fue porque Allende estaba condicionado por la amarilla y después del penal entendí que cualquier acción podía dejarnos con un jugador menos. Preferí cuidarlo y darle minutos a Risso Patrón".
"Estamos en permanente diálogo con Diego Colotto. Sabemos qué perfil buscamos y, si se presenta la posibilidad de incorporar, veremos qué alternativas aparecen. Mientras tanto, tenemos claro cuál es el objetivo: seguir trabajando para llegar a la recta final con chances de pelear el ascenso".
"Nunca viene bien perder. Queríamos acortar la distancia o, al menos, sostenerla. Ahora nos toca transitar este momento con tranquilidad. Hay una mejoría en el funcionamiento y en la intención de juego. Ellos estuvieron más finos en los detalles, pero no creo que haya existido una gran diferencia entre los equipos".
"Duele porque había mucha ilusión. Veo cómo trabaja este plantel durante la semana, la convivencia que tiene y las ganas con las que afrontó este partido. Ahora tenemos que analizar lo que pasó, corregir y seguir creciendo. Nuestra intención sigue siendo pelear hasta el final por el primer puesto. Este partido tiene que dejarnos un aprendizaje para cuando lleguen los momentos decisivos".