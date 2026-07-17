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Maximiliano Pullaro
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De la goleada en Santa Fe no quedó nada: Colón perdió 2-0 contra Ferro

En el primer minuto de partido, Marra puso el 1-0 tras un gran pase de Hoyos. En el inicio del complemento, el Verdolaga consiguió un penal por una mano de Allende, que Parisi capitalizó para ampliar la ventaja. El conjunto de Medran volverá a jugar el domingo 26 de julio ante Chaco For Ever, en el Brigadier López.

Colón-Ferro | Fecha 21 Primera Nacional. Foto: Gentileza Prensa Ferrocarril OesteColón-Ferro | Fecha 21 Primera Nacional. Foto: Gentileza Prensa Ferrocarril Oeste
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De la goleada ante Central Norte no quedó nada. Colón perdió 2-0 frente a Ferro en Caballito y volvió a mostrar una versión muy alejada de la que había ilusionado en la fecha anterior.

El partido se condicionó desde el arranque. En el primer minuto, Hoyos avanzó desde el sector izquierdo y asistió a Marra, que apareció por el medio para marcar el 1-0. Ferro aprovechó el golpe inicial y manejó el desarrollo con mayor claridad.

Colón tuvo algunas oportunidades para empatar antes del descanso, principalmente a través de Sarmiento, Marcioni y Lago, pero falló en la definición. En el inicio del complemento, una mano de Allende derivó en penal y Parisi convirtió el segundo con tranquilidad.

Los cambios de Ezequiel Medrán no modificaron el rumbo y el Sabalero terminó sin respuestas ante el puntero de la Zona A. Colón volverá a jugar el domingo 26 de julio, cuando reciba a Chaco For Ever en el Brigadier López.

Minuto a minuto

21:33 / Vie. 17.07.2026

Terminó el partido

21:27 / Vie. 17.07.2026

44' ST: Amarilla para Peinipil

21:15 / Vie. 17.07.2026

32' ST: Cambio de Medrán

Sale Lértora, entra Ibarra

21:14 / Vie. 17.07.2026

31' ST: Amarilla a Toledo

21:12 / Vie. 17.07.2026

29' ST: Budiño salvó a Colón

21:08 / Vie. 17.07.2026

26' ST: Cambio de Medrán

Entra Toledo, sale Antonio

21:06 / Vie. 17.07.2026

23' ST: Amarilla a Obradovich

21:05 / Vie. 17.07.2026

22' ST: Cambios en Ferro

Salieron Marra (gol y amonestación) y Hoyos (asistencia), entraron Castellani y Olguín.

20:56 / Vie. 17.07.2026

13' ST: Cambio de Medrán

Sale Allende, entra el debutante Risso Patrón

20:49 / Vie. 17.07.2026

6' ST: Gol de Ferro

Parisi, con total tranquilidad, le metió el segundo a Colón desde el punto penal

20:47 / Vie. 17.07.2026

4' ST: Penal para Ferro por mano de Allende

20:42 / Vie. 17.07.2026

Arrancó el segundo tiempo

20:41 / Vie. 17.07.2026

Cambio de Medrán

Entra Franco García, sale Sarmiento

20:23 / Vie. 17.07.2026

Terminó el Primer Tiempo

20:21 / Vie. 17.07.2026

45+1' PT: Sarmiento se perdió el empate otra vez

20:15 / Vie. 17.07.2026

39' PT: Amarilla a Marra

20:10 / Vie. 17.07.2026

35' PT: Amarilla a Benegas en Ferro por un manotazo a la cara de Olmedo

20:08 / Vie. 17.07.2026

33' PT: Lago tuvo el empate de tiro libre

20:08 / Vie. 17.07.2026

32' PT: Amarilla a Peña Biafore en Ferro

20:04 / Vie. 17.07.2026

29' PT: Amarilla a Allende

20:01 / Vie. 17.07.2026

25' PT: Amarilla a Lago

19:54 / Vie. 17.07.2026

19' PT: Marcioni tuvo el empate

19:51 / Vie. 17.07.2026

16' PT: Amarilla a Kihm

19:51 / Vie. 17.07.2026

15' PT: El palo salvó a Colón

19:46 / Vie. 17.07.2026

10' PT: Sarmiento perdió el empate

Con el arco en frente, el jugador sabalero definió muy despacio y Monetti atajó con tranquilidad.

19:37 / Vie. 17.07.2026

1' PT: Gol de Ferro

Hoyos trasladó desde el córner hasta el área, tiró un centro busca-pie y Marra rompió la igualdad desde temprano.

19:36 / Vie. 17.07.2026

1' PT: Avisó Ferro pero Budiño estaba preparado, se salvó Colón en la primera

19:35 / Vie. 17.07.2026

Arrancó el partido

19:24 / Vie. 17.07.2026

Así forma Ferro

Monetti; Ozuna, Biafore, Canto, Kihm; Marra, Obradovich, González, Hoyos; Benegas y Parisi

19:23 / Vie. 17.07.2026

Así forma Colón

Budiño; Peinipil, Olmedo, Rasmussen, Allende; Sarmiento, Lértora, Antonio, Lago; Marcioni y Bonansea

17:20 / Vie. 17.07.2026

Garate todavía no puede debutar

Leandro Garate continúa a la espera del TMS que habilite su incorporación. El delantero llegó desde Huracán, que comparte su ficha con Unión Española de Chile, pero todavía no está disponible para jugar oficialmente con Colón. En cambio, Patricio Risso Patrón ya entrena y está habilitado.

17:17 / Vie. 17.07.2026

Dening, otra baja importante para el puntero

Ferro tampoco contará con Emanuel Dening, su principal referencia ofensiva, quien deberá cumplir una fecha de suspensión por acumulación de cinco tarjetas amarillas. El líder pierde así a su arquero titular y a uno de sus goleadores.

17:16 / Vie. 17.07.2026

Ferro dice que Monetti tiene 4 amarillas y lo pone contra Colón

A pesar de los registros periodísticos (donde se contabilizan cinco amarillas), el puntero verdolaga argumenta que “en nuestros registros tiene cuatro y puede atajar”. Hoy se confirmaría que el ascenso suspende todo sábado y domingo pero el viernes se juega en Caballito a las 19.30.

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Desde Ferro habían asegurado inicialmente que Monetti tenía cuatro amarillas y estaba habilitado para jugar. Los registros periodísticos contabilizaban cinco amonestaciones, situación que generó dudas y llevó a Colón a evaluar una consulta ante AFA antes de confirmarse su ausencia.

17:15 / Vie. 17.07.2026

Ferro lleva diez partidos sin perder

El Verdolaga atraviesa una racha de nueve victorias y un empate. Desde la llegada de Juan Manuel Sara obtuvo 31 de los 36 puntos disputados y sumó 28 de los últimos 30, números que explican su llegada a la punta.

17:12 / Vie. 17.07.2026

Colón atraviesa su mejor momento del torneo

El equipo de Ezequiel Medrán llega después de golear 4-0 a Central Norte y acumula nueve de los últimos 12 puntos disputados. Además, ganó cuatro de sus cinco presentaciones más recientes y recuperó protagonismo en la Zona A.

17:08 / Vie. 17.07.2026

El partido de la fecha: puntero contra escolta

Ferro llega como líder de la Zona A, mientras que Colón aparece como escolta junto a Deportivo Morón, a cinco puntos de distancia. El Sabalero tiene la oportunidad de recortar la diferencia y meterse de lleno en la pelea por el primer puesto.

17:04 / Vie. 17.07.2026

Cómo ver Ferro–Colón en vivo

El partido se podrá seguir a través de LPF Play, la plataforma oficial de streaming de AFA para la Primera Nacional. La transmisión comenzará en la previa del encuentro.

17:00 / Vie. 17.07.2026

Colón visita al puntero en Caballito

Colón enfrenta este viernes 17 de julio a Ferro, desde las 19.30, en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri. El encuentro corresponde a la fecha 21 de la Zona A y abre la segunda rueda de la Primera Nacional.

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