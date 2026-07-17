De la goleada ante Central Norte no quedó nada. Colón perdió 2-0 frente a Ferro en Caballito y volvió a mostrar una versión muy alejada de la que había ilusionado en la fecha anterior.
De la goleada en Santa Fe no quedó nada: Colón perdió 2-0 contra Ferro
En el primer minuto de partido, Marra puso el 1-0 tras un gran pase de Hoyos. En el inicio del complemento, el Verdolaga consiguió un penal por una mano de Allende, que Parisi capitalizó para ampliar la ventaja. El conjunto de Medran volverá a jugar el domingo 26 de julio ante Chaco For Ever, en el Brigadier López.
El partido se condicionó desde el arranque. En el primer minuto, Hoyos avanzó desde el sector izquierdo y asistió a Marra, que apareció por el medio para marcar el 1-0. Ferro aprovechó el golpe inicial y manejó el desarrollo con mayor claridad.
Colón tuvo algunas oportunidades para empatar antes del descanso, principalmente a través de Sarmiento, Marcioni y Lago, pero falló en la definición. En el inicio del complemento, una mano de Allende derivó en penal y Parisi convirtió el segundo con tranquilidad.
Los cambios de Ezequiel Medrán no modificaron el rumbo y el Sabalero terminó sin respuestas ante el puntero de la Zona A. Colón volverá a jugar el domingo 26 de julio, cuando reciba a Chaco For Ever en el Brigadier López.
Minuto a minuto
22' ST: Cambios en Ferro
Salieron Marra (gol y amonestación) y Hoyos (asistencia), entraron Castellani y Olguín.
6' ST: Gol de Ferro
Parisi, con total tranquilidad, le metió el segundo a Colón desde el punto penal
10' PT: Sarmiento perdió el empate
Con el arco en frente, el jugador sabalero definió muy despacio y Monetti atajó con tranquilidad.
1' PT: Gol de Ferro
Hoyos trasladó desde el córner hasta el área, tiró un centro busca-pie y Marra rompió la igualdad desde temprano.
1' PT: Avisó Ferro pero Budiño estaba preparado, se salvó Colón en la primera
Así forma Ferro
Monetti; Ozuna, Biafore, Canto, Kihm; Marra, Obradovich, González, Hoyos; Benegas y Parisi
Así forma Colón
Budiño; Peinipil, Olmedo, Rasmussen, Allende; Sarmiento, Lértora, Antonio, Lago; Marcioni y Bonansea
Garate todavía no puede debutar
Leandro Garate continúa a la espera del TMS que habilite su incorporación. El delantero llegó desde Huracán, que comparte su ficha con Unión Española de Chile, pero todavía no está disponible para jugar oficialmente con Colón. En cambio, Patricio Risso Patrón ya entrena y está habilitado.
Dening, otra baja importante para el puntero
Ferro tampoco contará con Emanuel Dening, su principal referencia ofensiva, quien deberá cumplir una fecha de suspensión por acumulación de cinco tarjetas amarillas. El líder pierde así a su arquero titular y a uno de sus goleadores.
Ferro dice que Monetti tiene 4 amarillas y lo pone contra Colón
A pesar de los registros periodísticos (donde se contabilizan cinco amarillas), el puntero verdolaga argumenta que “en nuestros registros tiene cuatro y puede atajar”. Hoy se confirmaría que el ascenso suspende todo sábado y domingo pero el viernes se juega en Caballito a las 19.30.Continuar leyendo →
Desde Ferro habían asegurado inicialmente que Monetti tenía cuatro amarillas y estaba habilitado para jugar. Los registros periodísticos contabilizaban cinco amonestaciones, situación que generó dudas y llevó a Colón a evaluar una consulta ante AFA antes de confirmarse su ausencia.
Ferro lleva diez partidos sin perder
El Verdolaga atraviesa una racha de nueve victorias y un empate. Desde la llegada de Juan Manuel Sara obtuvo 31 de los 36 puntos disputados y sumó 28 de los últimos 30, números que explican su llegada a la punta.
Colón atraviesa su mejor momento del torneo
El equipo de Ezequiel Medrán llega después de golear 4-0 a Central Norte y acumula nueve de los últimos 12 puntos disputados. Además, ganó cuatro de sus cinco presentaciones más recientes y recuperó protagonismo en la Zona A.
El partido de la fecha: puntero contra escolta
Ferro llega como líder de la Zona A, mientras que Colón aparece como escolta junto a Deportivo Morón, a cinco puntos de distancia. El Sabalero tiene la oportunidad de recortar la diferencia y meterse de lleno en la pelea por el primer puesto.
Cómo ver Ferro–Colón en vivo
El partido se podrá seguir a través de LPF Play, la plataforma oficial de streaming de AFA para la Primera Nacional. La transmisión comenzará en la previa del encuentro.