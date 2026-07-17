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De la goleada en Santa Fe no quedó nada: Colón perdió 2-0 contra Ferro

En el primer minuto de partido, Marra puso el 1-0 tras un gran pase de Hoyos. En el inicio del complemento, el Verdolaga consiguió un penal por una mano de Allende, que Parisi capitalizó para ampliar la ventaja. El conjunto de Medran volverá a jugar el domingo 26 de julio ante Chaco For Ever, en el Brigadier López.