Este viernes desde las 19.30 ante Ferro puntero

Colón quiere frenar al tren verde en la Estación Caballito

El Sabalero de Medrán, que está a cinco del puntero y busca descontar, viene de jugar su mejor partido en la temporada: 4-0 a los salteños. Ferro es líder con una seguidilla tremenda: hace diez que no pierde.