Colón, que parece haber encarado el segundo y decisivo semestre de la temporada con otra energía (dos victorias seguidas, Madryn primero y Central Norte después), será el invitado a la casa del puntero con la idea de arruinar la fiesta verde. Será este viernes en Caballito desde las 19.30, con Zunino como juez.
Colón quiere frenar al tren verde en la Estación Caballito
El Sabalero de Medrán, que está a cinco del puntero y busca descontar, viene de jugar su mejor partido en la temporada: 4-0 a los salteños. Ferro es líder con una seguidilla tremenda: hace diez que no pierde.
Otra energía...¡otro Colón!
En el caso de Colón, sacando ese solitario partido en Chaco, viene de ganar cuatro de los últimos cinco partidos, por lo que alcanzó la línea del Deportivo Morón y es escolta también del puntero verdolaga. Se puso a cinco de Ferro, casualmente el rival al que visita este viernes a la tardecita en Caballito.
El verde de Caballito es puntero y por ahora no se afloja: desde que asumió Juan Manuel Sara, el actual líder consiguió 31 de 36 puntos que disputó, pero además el equipo sumó 28 de los últimos 30 puntos.
Colón, que se se instaló este mismo jueves en Buenos Aires y entrenó en el predio de Independiente en Villa Domínico, va con un solo cambio.
Los once titulares: Budiño; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; Darío Sarmiento y Alan Bonansea. Respecto a Salta, el retoque es Ignacio Antonio en reemplazo de Muñoz.
El rival, finalmente, se queda sin su goleador “Manolo” Dening (cinco amarillas) pero podrá utilizar bajo los caños al experimentado Fernando Monetti, el golero que finalmente acumula cuatro amarillas y no cinco.
Si bien la visita siempre es todo un tema en esta categoría, no es la localía justamente lo que lo hace fuerte a Ferro, ya que la muy buena campaña se sostiene de visitante, donde el Verde cosechó el 73 por ciento de los puntos que puso en juego: 7 ganados, 3 empatados y 1 perdido. Sumó 24 puntos.
Dar el golpe y achicar distancias
En su reducto de Caballito, la producción baja hasta un 59 por ciento: 5 ganados, 1 empatados y 3 perdidos. Pudo sumar 16 unidades. A priori, se siente más cómodo saliendo: en la próxima fecha el puntero irá al a casa del Deportivo Morón y el “Gallito” recibirá visitantes.
Si bien falta mucho para las definiciones importantes (la gran final y el Reducido) nadie duda que Ferro (puntero) contra Colón (escolta) es “el partido” del ascenso este fin de semana.
Para este momento casi ideal del Sabalero, que viene de su mejor show en la temporada con el 4-0 a los salteños, sería muy importante dar el golpe, achicar distancias y meterse de lleno en la pelea por el “uno” de su zona. El otro escolta, que es Morón, lo espera a Ferro en la fecha siguiente.
La regularidad del arquero, una nueva dupla naciendo ahora con Olmedo-Rasmussen, la jerarquía de Lértora, el mejor jugador de la divisional que es “Nacho” Lago (además goleador del ascenso) y el resto siempre empujando, las virtudes de un Colón renovado y mejorado.
Los asteriscos pasan por el final de la sequía para Alan Bonansea (tres goles en dos partidos) y la muy buena impresión del “Wachi” García, un jugador que claramente es distinto y puede ser una muy buena rueda de auxilio para Lago.
En medio de la fiebre por el Mundial y la Scaloneta, de cara al domingo, aparece el Colón de Medrán con un objetivo muy claro para este viernes a las 19.30: dar el golpe, bajar al puntero y frenar el tren verde en la Estación Caballito.