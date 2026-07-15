Sigue afuera Pier Barrios por la lesión

¡No toca botón!: el Olmedo de Colón llegó para quedarse

El paraguayo se metió en silencio en el once titular de Ezequiel Medrán, aprovechó la chance y se ganó el puesto. Seguirá en dupla con Rasmussen. Para el viernes, un solo cambio: Antono por Muñoz.