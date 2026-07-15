Sebastián Olmedo, el zaguero que nació hace 24 años en el departamento de Itapúa en Paraguay y que hizo su debut como profesional en el año 2021 con la camiseta del Tembetary de la segunda división de su país, llegó en silencio como refuerzo sabalero.
¡No toca botón!: el Olmedo de Colón llegó para quedarse
El paraguayo se metió en silencio en el once titular de Ezequiel Medrán, aprovechó la chance y se ganó el puesto. Seguirá en dupla con Rasmussen. Para el viernes, un solo cambio: Antono por Muñoz.
Esperó su momento y se metió
Es más, el relojito perfecto de Pier Barrios-Rasmussen no le daban lugar en la cueva e incluso debutó en la mitad de la cancha, para darle una mano a Ezequiel Medrán.
Hasta que esa dupla, que jugó 16 partidos en el ascenso, se quebró. Primero, las cinco amarillas de uno; después, las cinco amarillas del otro. Y ahora, la lesión de Pier Barrios, que seguirá afuera del once titular. Por lo tanto, Sebastián Olmedo junto a Federico Rasmussen son los nuevos custodios de Matías Budiño.
Su historia en Asunción marcaba, antes de Colón, que “sus buenos rendimientos en la liga y en la copa paraguaya le permitieron a Olmedo dar el salto a Primera en 2022, donde jugó en el Sportivo Luqueño. Posteriormente, fue transferido al Sol de América, convirtiéndose allí en una de las figuras del equipo captando la atención del futbol de México”.
La estadística indicaba que entre las temporadas 2023 y 2025 había sumado más de 40 partidos con la camiseta del Puebla, antes de pegar la vuelta y regresar al Tembetary en el segundo semestre del año pasado. Allí disputó un total de 21 partidos con el equipo que perdió la categoría pero donde encontró continuidad y un nivel aceptable.
“Con 1.82 de estatura, desde el vecino país marcan a Olmedo como un jugador férreo, voluntarioso y con buena presencia física”, era el informe que publicaba El Litoral.
El tiempo justificó los elogios: se ganó su lugar en silencio, con buena presencia, seguro y buen primer pase de salida desde la cueva, virtudes que buscará ratificar este viernes a las 19.30 contra Ferro en Caballito.
En la temporada pasada, cuando Sebastián Olmedo estaba en el Puebla de México, el mismo actual secretario técnico sabalero (Diego Colotto) lo había buscado para ficharlo en Independiente de Avellaneda. Ahora, un año después, lo convenció de pelear el ascenso con la camiseta de Colón. La tenencia de Sebastián Olmedo es compartida entre el Puebla de México y el Club Atlético Tembetary de Paraguay.
A pedido del jugador fue cedido a préstamo por un año al Sabalero. Si la rompe, comprar apenas la mitad de la ficha le costará a Colón un millón de dólares. “Es un jugador de dos palos verdes”, explican.
Su agente FIFA, Daniel Campos, que recuerda a algunos dirigentes de Colón cuando llegó hace varios años a Santa Fe como representante de Fidencio Oviedo, aseguraba a El Litoral que “Sebastián Olmedo tiene buen juego de arriba, pero maneja los dos perfiles para salir bien por abajo". Hoy, el tiempo le dio la razón.
"Del día uno que sabía que había chances de venir a Colón, le dije a mi representante que haga lo posible para que llegue acá. Es inevitable recordar la final de la Sudamericana en Asunción, sé que es un club muy grande. Vengo a préstamo”, decía Olmedo hace medio año. Ahora, todos hablan del zaguero paraguayo.
Un solo cambio en el mediocampo
En cuanto al once titular sabalero, después de ganar, gustar y golear 4-0 a los salteños en la mejor actuación del año, tendrá un solo cambio: Ignacio Antonio por Matías Muñoz; el resto, los mismos.
El del viernes es un partidazo en Caballito: el puntero Ferro y el escolta Colón que está a cinco unidades. La AFA confirmó ayer que Sebastián Zunino fue designado como árbitro principal del compromiso que se disputará este viernes, desde las 19.30, en Caballito. Lo acompañarán Sebastián Raineri y Hugo Páez como asistentes, mientras que Damián Rubino completará la cuaterna arbitral.
En total, Zunino dirigió a Colón en cuatro oportunidades y todas fueron en la Primera División: un triunfo, dos empates y una derrota.