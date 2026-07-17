0 - 2 en Caballito

Colón pagó caro sus errores, perdió con Ferro y quedó a 8 de la cima

El sabalero entró dormido y no pudo reponerse ante un líder práctico y contundente que no le dio chances de levantarse. Marra a los 2 minutos del primer tiempo abrió la cuenta, mientras que Parisi de penal sentenció la historia a los 5 del complemento. Allende llegó a la quinta amarilla y no juega contra For Ever. Debutó Risso Patrón y Garate quedó en el banco.