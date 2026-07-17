Poniéndole un breve receso a la fiebre y la ansiedad mundialista, Ferro Carril Oeste y Colón de Santa Fe jugaron este viernes por la noche el partido más atractivo que tenía la 21° fecha de la Primera Nacional.
Colón pagó caro sus errores, perdió con Ferro y quedó a 8 de la cima
El sabalero entró dormido y no pudo reponerse ante un líder práctico y contundente que no le dio chances de levantarse. Marra a los 2 minutos del primer tiempo abrió la cuenta, mientras que Parisi de penal sentenció la historia a los 5 del complemento. Allende llegó a la quinta amarilla y no juega contra For Ever. Debutó Risso Patrón y Garate quedó en el banco.
En el estadio Arquitecto Roberto Echeverri del barrio porteño de Caballito, el líder de la Zona A recibía al sabalero que llegaba como escolta a 5 unidades de distancia y con la obligación de sumar para mantenerse en la pelea por el primer lugar.
El cruce ponía cara a cara a 2 equipos de gran presente, con el local habiendo ganado sus últimos 5 compromisos y 9 de los últimos 10 y los de Medrán entonados por las dos victorias al hilo y el reciente 4 a 0 en condición de local.
Con Antonio por Muñoz como único cambio, el rojinegro saltaba a la cancha sabiendo que un triunfo lo ponía a tiro en la pelea por el primer lugar del grupo cuando todavía restan 15 fechas para el final de la fase regular. Por el contrario, una derrota lo dejaba a 8 de los dirigidos por Sara, complicando sus posibilidades de darle alcance en la recta decisiva del campeonato.
Tras 90 minutos en los que no salió casi nada de lo previsto, al sabalero lo condenó el mal arranque y los errores defensivos para terminar cayendo sin atenuantes ante un Ferro que hizo gala de su practicidad y su contundencia para dar un golpe de efecto y sacar 8 puntos de ventaja en la cima de la Zona A.
Para Colón, la derrota duele por lo matemático pero sobre todo por la desconcertante imagen futbolística de un equipo que dejó que se le escurra la gran chance de convertirse nuevamente en la pelea de arriba del grupo.
Desde el vestuario
Parecido a lo que había ocurrido ante Central Norte en la fecha pasada, pero en este caso sufriéndolo en el arco propio, Colón entró dormido al partido y en menos de dos minutos ya estaba en desventaja. Corrían apenas 30 segundos cuando Benegas se escapó sobre la derecha y remató al primer palo generando la buena reacción del arquero Budiño sobre el primer palo.
De ese tiro de esquina, llegaría el primer gol de la noche en Caballito. Aprovechando un quedo en la última línea sabalera fue Enzo Hoyos el que desniveló sobre la izquierda, llegó hasta el fondo y sacó un centro atrás preciso para que Laureano Marra la empuje al fondo de la red y ponga el 1 a 0 para Oeste.
Pese a reaccionar rápido y estar cerca del empate con un cabezazo de Peinipil que contuvo a Monetti a los 5, la sensación era que en el arranque al equipo de Medrán le costaba acomodarse al partido. Sin poder controlar los avances de Ferro, el sabalero sufría cuando jugaba cerca de Budiño y no era eficaz a la hora de recuperar y de administrar el balón.
En 15, el local estuvo a punto de estirar ventajas, una vez más a partir de la aparición de Hoyos para habilitar al lateral Ozuna que sacó un potente zurdazo que reventó el palo izquierdo de un Budiño ya vencido.
Pese a tratar de adelantarse y discutirle la tenencia el balón, al local, Colón seguía sin hacer pie y más allá de las buenas intenciones no conseguía progresar con Lago y Marcioni demasiado desconectados del resto del equipo.
Recién cruzado el meridiano del primer tiempo, el sabalero se hizo presente en Caballito. Saliendo del asedio que propuso Ferro en la recta inicial del juego, los de Medrán comenzaron a controlar la pelota desde la recuperación de Lértora y Antonio y llevaron peligro sobre el arco de Monetti.
Pese a tener una noche errática en lo individual, el esfuerzo de Darío Sarmiento era lo más rescatable de un Colón que no era capaz de generar los circuitos de juego necesario para abastecer a un muy solitario Alan Bonansea.
En los 10 minutos finales, la paridad se convirtió en dominio rojinegro, siendo el visitante el que asumía el protagonismo en busca del empate ante un Oeste que resignaba la tenencia pero se mostraba siempre peligroso para salir rápido en la contra con Parisi y Benegas como abanderados.
Tras varias insinuaciones que no prosperaron, la más clara para el equipo de Medrán en ese primer tiempo llegó en la última y precisamente en los pies de Sarmiento. En la única que pudo escapar de la férrea marca de los centrales, el “Tanque” Bonansea pivoteo y asistió al 7 que quedó mano a mano pero definió desviado ante la desesperada salida de Monetti.
Zunino marcó el final de 45 minutos en los que Colón fue de menor a mayor y luego de arrancar dormido recuperó la iniciativa ante un rival que supo aprovechar su momento para sacar la ventaja.
Lo sentenció rápido
Para iniciar el complemento, Medrán no dudó y mandó rápidamente a la cancha a Franco García en reemplazo del errático Sarmiento. Sin embargo, como sucedió en el primer tiempo, en la primera que tuvo el local fue a fondo y no perdonó para estirar su ventaja.
Una jugada que no parecía de riesgo para el arco de Budiño derivó en un infantil penal por una clara mano de Allende. Del disparo se hizo cargo Lautaro Parisi, quien le dio fuerte abajo para no darle chances al 1 sabalero y poner a su equipo arriba por dos goles.
El tempranero gol de Oeste fue un golpe demasiado duro de asimilar para Colón en la noche porteña. La desventaja de dos tantos llevó al equipo rojinegro a entrar en el nerviosismo y seguir equivocando los caminos para llevar peligro sobre el arco de Monetti.
Con un elenco local replegado, seguro y listo para contraatacar, el sabalero cayó una y otra vez en el embudo defensivo que proponían los de Sara, preocupados siempre por tener bien controlado a Bonansea y a Lago.
Sin que Marcioni, el propio García y el resto de los volantes puedan aportar en ataque, los minutos pasaron con la sensación de que estaba más cerca Ferro del tercero que Colón del descuento que lo meta en partido.
Medrán probó variantes, hizo debutar a Risso Patrón y trató de sumarle dinámica con los ingresos de Toledo e Ibarra, pero la permanente imprecisión en zona de tres cuartos hizo imposible que el visitante inquiete con seriedad a la muy sólida y concentrada última línea de Ferro.
Sin renunciar a la búsqueda hasta el pitazo final de Zunino, Colón se quedó con las manos vacías en un partido en el que pagó demasiado caro el mal inicio y terminó sufriendo una derrota lógica pero dolorosa que marca un claro retroceso en el rendimiento colectivo pero que además lo deja lejos de un líder que, ante su gente, dio un golpe de autoridad de cara a la recta decisiva de la temporada.
La síntesis
COLÓN: 1- Matías Budiño; 4- Mauro Peinipil, 2- Sebastián Olmedo, 6- Federico Rasmussen, 3- Leandro Allende; 5- Federico Lértora, 8- Ignacio Antonio; 11- Julián Marcioni, 7- Darío Sarmiento, 10- Ignacio Lago; 9- Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.
FERRO: 1- Fernando Monetti; 4- Nazareno Khim, 2- Leandro Peña Biafore, 6- Gustavo Canto, 3- Emiliano Ozuna; 5- Felipe Obradovich; 7- Ángel González, 8- Laureano Marra, 10- Enzo Hoyos, 9- Lautaro Parisi; 11- Mateo Benegas. DT: Juan Manuel Sara.
Goles: En el primer tiempo, a los 2 min. Marra (F). En el segundo tiempo, a los 6 min. Parisi (F)
Cambios: En el segundo tiempo, antes de comenzar, 18- Franco García por Sarmiento ©; a los 14 min. 20- Gabriel Risso Patrón por Allende ©; a los 22 min. 15- Gino Olguín por Marra y 16- Gonzalo Castellani por Hoyos (F); a los 26 min. 15- Agustín Toledo por Antonio ©; a los 31 min. 14- Sebastián Corda por González y 17- Franco García por Benegas (F); a los 33 min. 19- Conrado Ibarra por Lértora ©; a los 34 min. 19- Nicolás Gómez por Obradovich (F)
Árbitro: Sebastián Zunino.
Estadio: Arquitecto Ricardo Etcheverri - Caballito