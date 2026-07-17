Colón perdió ante Ferro este viernes por 2 a 0 en el marco de la 21° fecha de la zona A de la Primera Nacional de fútbol de AFA.
Así quedó la tabla de posiciones tras la derrota de Colón
El Sabalero perdió ante Ferro como visitante por 0 a 2.
El encuentro se disputó desde las 19:30 horas de este 17 de julio en el Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri de Caballito, barrio de Buenos Aires con transmisión del stream oficial de AFA, LPF Play.
Ferro atacó en los minutos iniciales de ambas partes. El 1-0 llegó en el primer minuto de partido tras una buena jugada individual de Hoyos, que conectó con Marra para un derechazo en el que Budiño no tuvo nada que hacer.
Luego, en el complemento, Allende extendió su brazo en el área y hubo penal para el Verdolaga, que pateó Parisi con tranquilidad para liquidar el encuentro.
Con este resultado, el rojinegro quedó 2° con 35 puntos, 27 goles a favor y 17 en contra, a 5 de la primera posición, aún en zona de clasificación al Torneo Reducido.
Por lado de los visitantes, el resultado lo deja 1° con 40 puntos, 25 goles a favor y 14 en contra.
Tabla de posiciones
Cuándo vuelve a jugar Colón
El equipo de Ezequiel Medrán regresará a la actividad el próximo domingo 26 de julio a las 15:30 horas en el Estadio Brigadier General Estanislao López de Santa Fe.