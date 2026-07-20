Masticar bronca, volver a entrenar, levantar la cabeza y seguir. Como sea, como se pueda. El golpe del viernes, contra Ferro, fue duro y la distancia de ocho puntos a la cima es importante pero no decisiva. Quedan 15 fechas y 45 puntos en disputa. Ahora, Colón volverá a su lugar en el mundo: este domingo 16.30 ante Chaco.
Colón ya enfoca en For Ever con un cambio “cantado” por amarillas
Después del duro golpe contra Ferro en Caballito, el equipo de Medrán volverá al Cementerio de los Elefantes. Además del cambio obligado de Allende, el entrenador metería mano con dos modificaciones más en el once titular.
Chaco, un rival que no jugó el finde
Casualmente, el rival sabalero que asoma es de los más débiles de la zona y de la categoría toda: hoy está perdiendo la categoría. En medio de la decisión que tomó la AFA de suspender partidos por los posibles festejos de la Selección Argentina, Chaco For Ever no jugó con lo cual llegará con dos semanas de descanso y parate.
Los partidos que quedaron suspendidos por la fecha 21 fueron: Defensores de Belgrano-Los Andes; Acassuso-San Telmo; Chaco For Ever-San Miguel; Central Norte-Deportivo Morón (en Padre Martearena); Deportivo Madryn-Godoy Cruz; San Martín de San Juan-Tristán Suárez; Chacarita-Güemes Santiago del Estero Quilmes-Gimnasia de Jujuy; Colegiales-Midland; Patronato-Atlanta; Almagro-Gimnasia y Tiro.
De cara al cruce del domingo, contra un equipo que está perdiendo la categoría y que solamente ganó tres partidos en todo el año (uno, casualmente, a Colón), el entrenador arranca con una baja obligada: el lateral izquierdo titular, Leandro Allende, llegó a las cinco amarillas y deberá descansar una jornada. Gabriel Risso Patrón, flamante refuerzo que debutó en Caballito, sería su reemplazo.
De todos modos, no sería el único retoque en el cual está pensando el entrenador sabalero para volver a la victoria en el Cementerio de Elefantes contra los chaqueños. En el fondo, además del cambio de Risso Patrón por Allende en la punta izquierda, habrá novedades en la cueva, donde ya está listo para volver el habitual titular: Pier Barrios.
Por ahora, mientras Barrios estuvo ausente (primero por amarillas y después por lesión), su reemplazante fue el paraguayo Sebastián Olmedo que hizo dupla junto a Federico Rasmussen y no desentonó. De todos modos, la vuelta de Barrios es una decisión natural: está al ciento por ciento para volver, más allá del interesante rendimiento del defensor guaraní.
El otro retoque que estaría analizando el entrenador, que se sumaría a las dos modificaciones en el fondo (Risso Patrón por Allende y Pier Barrios por Olmedo), es la chance de darle titularidad ofensiva al “Wachi” García y el candidato a dejar el once titular es Darío Sarmiento.
Con todo al ataque ante su gente
De confirmarse este último cambio, el ataque quedaría en los pies de “Nacho” Lago, “Wachi” García, Alan Bonansea y Julián Marcioni llegando por la banda. O sea, cuatro jugadores netos de ataque.
Después de una seguidilla que incluyó tres partidos seguidos de visitante (el Bajo contra Defe, Chaco y Madryn), el equipo goleó a los salteños y perdió con Ferro. A priori, siempre considerando que “partidos son partidos” y nadie gana antes de jugar, aparece una seguidilla apta para encadenar alegrías y sumar.
Por la fecha 22, este domingo a las 16.30, recibirá a Chaco For Ever que está último y perdiendo la categoría. El sábado 1 de agosto, desde las 15, el Sabalero visitar a Acassuso, un equipo al que no le sobra nada y pelea abajo. Porque si bien el primer descenso de la zona es Chaco For Ever con 16 unidades, hoy el segundo descenso se definiría por desempate: Acassuso y Central Norte tienen 19 puntos.
Luego, el que debe pisar el Cementerio de los Elefantes es San Telmo, el equipo de la Isla Maciel, que apenas suma 20 puntos; o sea, que el “Candombero” gambetea el desempate del descenso por apenas una unidad.
Son tres partidos, dos en casa y uno afuera, con tres equipos que pelean directamente el descenso de categoría en la zona donde está Colón. Son, a priori, “partidos ganables”, siempre y cuando Colón sea Colón. Y que el equipo recupere la memoria.
Para poder acortar la distancia con Ferro (ahora el puntero visita al muy complicado Deportivo Morón en el Lejano Oeste), Colón necesita meter una seguidilla de tres partidos al hilo con sumatoria ideal. A priori, es la única receta para intentar no abandonar el desafío de pelear por el puesto número uno hasta el final: quedan 15 fechas y 45 puntos. Todavía hay tiempo.