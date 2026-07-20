Este domingo 16.30 otra vez en casa

Colón ya enfoca en For Ever con un cambio “cantado” por amarillas

Después del duro golpe contra Ferro en Caballito, el equipo de Medrán volverá al Cementerio de los Elefantes. Además del cambio obligado de Allende, el entrenador metería mano con dos modificaciones más en el once titular.