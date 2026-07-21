El arquero de la Selección argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, generó preocupación luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026 al dejar abierta la posibilidad de alejarse del equipo nacional.
Dibu Martínez puso en duda su continuidad en Argentina tras perder la final del Mundial 2026
El arquero compartió un mensaje tras la caída ante España y abrió un interrogante sobre su futuro deportivo luego del certamen, mientras analiza los próximos pasos.
A través de un mensaje publicado durante la madrugada de este martes en sus redes sociales, el futbolista expresó su dolor por la caída y aseguró que deberá analizar varios aspectos antes de definir sus próximos pasos.
El mensaje tras la derrota
Martínez comenzó su publicación con una reflexión sobre el sueño de volver a conquistar el título mundial: “Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a la Argentina y hacer historia una vez más”.
Sin embargo, el arquero reconoció la dificultad de procesar la derrota y planteó dudas sobre su continuidad en la Selección. “La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”, escribió.
Además, destacó su entrega durante el torneo y remarcó el compromiso que tuvo con el equipo: “Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”.
Su actuación durante el Mundial 2026
A lo largo de la Copa del Mundo, el arquero no logró mantener el nivel que había mostrado en competencias anteriores y recibió ocho goles en la misma cantidad de partidos disputados. Encajó tantos frente a Jordania, Suiza, Inglaterra y España, además de dos goles ante Cabo Verde y Egipto.
Más allá de esos números, Martínez tuvo una destacada actuación en la final frente a España. El arquero fue una de las figuras del encuentro al realizar 11 atajadas que permitieron que la Selección argentina continuara en partido hasta el final.
Números con la Selección argentina
Desde su debut con la camiseta nacional, Martínez disputó 67 encuentros, con un registro de 51 victorias, 10 empates y 6 derrotas.
El Mundial 2026 fue el primer torneo importante que no pudo conquistar desde que se consolidó como titular del arco argentino. Antes había sido campeón de la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.
Ahora, la incertidumbre pasa por conocer si el arquero continuará defendiendo los colores de la Selección o si finalmente decidirá cerrar una etapa marcada por títulos y momentos históricos.