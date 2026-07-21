El Litoral en el Hungaroring

Neumáticos, calor, desgaste y pocas chances de sobrepaso: las claves del GP de Hungría

El Hungaroring presenta un desafío completamente diferente al de Spa. Pirelli eligió los tres neumáticos más blandos para una carrera en la que la temperatura, la posición en pista y la estrategia serán determinantes. Después del Gran Premio, Colapinto participará de una prueba de cubiertas con Alpine.