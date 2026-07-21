La Fórmula 1 disputará en Hungría la última competencia antes del receso de verano europeo. El Hungaroring recibirá la undécima fecha de la temporada después de atravesar un importante proceso de modernización que alcanzó al paddock, las áreas de hospitalidad, las tribunas y diferentes sectores de la pista.
Neumáticos, calor, desgaste y pocas chances de sobrepaso: las claves del GP de Hungría
El Hungaroring presenta un desafío completamente diferente al de Spa. Pirelli eligió los tres neumáticos más blandos para una carrera en la que la temperatura, la posición en pista y la estrategia serán determinantes. Después del Gran Premio, Colapinto participará de una prueba de cubiertas con Alpine.
Para la edición 2026 fueron reasfaltadas las curvas 1 y 12, mientras que el año pasado ya se había renovado el pavimento de la calle de boxes y la grilla de partida.
El trazado tiene una extensión de 4.381 metros y está compuesto por 14 curvas. Por su corta longitud, sus sectores sinuosos y la constante sucesión de giros, suele ser comparado con una pista de karting.
La recta principal representa una de las pocas oportunidades claras para adelantar. En el resto del circuito, los pilotos deben encontrar un ritmo constante para superar numerosas curvas, algunas de 180 grados, durante las 70 vueltas de la carrera.
Estas características obligan a los equipos a utilizar configuraciones de alta carga aerodinámica, similares a las empleadas en Mónaco. La estabilidad durante la tracción y el frenado también será fundamental para afrontar los continuos cambios de dirección.
Los neumáticos más blandos
Pirelli seleccionó los tres compuestos más blandos de su gama para el fin de semana: el C3 será el neumático duro, el C4 funcionará como medio y el C5 será el blando.
La elección responde a las características de un circuito lento, aunque el estado del asfalto agrega otro elemento de análisis. Los sectores que no fueron renovados presentan una rugosidad pronunciada, mientras que el nivel inicial de adherencia suele estar entre los más bajos de la temporada.
Por ese motivo, se espera una importante evolución de la pista a medida que los autos acumulen vueltas y depositen goma sobre el pavimento.
El calor, otro factor decisivo
Las temperaturas del asfalto en el Hungaroring suelen encontrarse entre las más elevadas de todo el campeonato. El deterioro térmico será, por lo tanto, una de las principales preocupaciones para los equipos, especialmente en los neumáticos traseros por la gran cantidad de sectores de aceleración.
Tampoco se descarta la aparición de graining en los compuestos más blandos, un fenómeno que reduce la adherencia y puede acelerar la pérdida de rendimiento.
Según el análisis previo de Pirelli, el desgaste podría acercar considerablemente los tiempos totales de las estrategias de una y dos paradas. La decisión estará condicionada por la temperatura y por la importancia de conservar la posición en pista en un circuito donde adelantar suele ser complicado.
Si las condiciones son muy calurosas, los equipos probablemente priorizarán los compuestos duro y medio para completar la carrera.
El antecedente de 2025
Los tres neumáticos disponibles fueron utilizados durante el Gran Premio de Hungría de 2025. La mayoría de los pilotos comenzó con el compuesto medio, mientras que tres eligieron el blando y dos partieron con el duro.
La mitad de la grilla completó la prueba con una sola detención y el resto de los pilotos que llegaron a la bandera a cuadros realizó dos paradas.
Las temperaturas más bajas redujeron el deterioro térmico y permitieron que la estrategia de una detención fuera tan competitiva como la de dos, que aparecía como la alternativa más veloz en los cálculos previos.
Colapinto continuará trabajando después del Gran Premio
La actividad de Franco Colapinto no terminará con la carrera del domingo. Pirelli permanecerá en Budapest durante el martes y miércoles posteriores al Gran Premio para desarrollar los neumáticos de la próxima temporada.
Aston Martin, Audi y Alpine participarán de las pruebas, y Colapinto será uno de los encargados de trabajar para la escudería francesa. El argentino deberá permanecer algunos días más en Hungría antes de comenzar su receso de verano.
Un circuito histórico para la Fórmula 1
El Gran Premio de Hungría celebrará su 41ª edición. Todas se disputaron de manera consecutiva en el Hungaroring desde su incorporación al calendario en 1986.
Lewis Hamilton es el piloto más ganador del circuito con ocho triunfos, cuatro más que Michael Schumacher. Entre los constructores, McLaren encabeza el historial con 13 victorias.
Además, tres integrantes de la grilla actual consiguieron allí su primer triunfo en la Fórmula 1: Fernando Alonso con Renault en 2003, Esteban Ocon con Alpine en 2021 y Oscar Piastri con McLaren en 2024.
Para Colapinto y Alpine será un fin de semana de máxima exigencia. La clasificación, la gestión de los neumáticos y la estrategia podrían resultar decisivas en la búsqueda de nuevos puntos antes del receso.