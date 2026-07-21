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Red Bull rechazó una oferta de 3.000 millones de dólares por Racing Bulls

La compañía decidió conservar su segunda escudería de Fórmula 1 por el valor estratégico que tiene en la formación de jóvenes pilotos. La estructura de Faenza también pelea con Alpine por el quinto puesto del Campeonato de Constructores.

No es la primera vez que Red Bull recibe propuestas por su segunda escudería. Credito: REUTERS/Mark PetersonNo es la primera vez que Red Bull recibe propuestas por su segunda escudería. Credito: REUTERS/Mark Peterson
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Racing Bulls no está a la venta. Red Bull habría rechazado una oferta de 3.000 millones de dólares por el equipo con sede en Faenza, una cifra inédita para una escudería ubicada en la zona media de la Fórmula 1.

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El Litoral pudo averiguar que la propuesta fue presentada por el inversor estadounidense Andrew Herriot en representación de un fondo financiero de Abu Dabi. En la operación también estaría involucrado Dean Attew, antiguo asesor de Red Bull y uno de los hombres que tuvo participación en la venta de la Fórmula 1 a Liberty Media.

Valor estratégico

La oferta, sin embargo, no habría convencido a Oliver Mintzlaff, director ejecutivo de proyectos corporativos e inversiones de Red Bull. La negativa no respondería únicamente a una cuestión económica, sino al valor estratégico que Racing Bulls posee dentro de la organización.

Formula One F1 - Belgian Grand Prix - Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgium - July 17, 2026 RB's Arvid Lindblad during practice REUTERS/Christian HartmannEl Litoral pudo averiguar que la propuesta fue presentada por el inversor estadounidense Andrew Herriot

La escudería italiana cumple un papel fundamental en el programa de formación de jóvenes pilotos. Por sus diferentes etapas —Toro Rosso, AlphaTauri y Racing Bulls— pasaron nombres como Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Max Verstappen e Isack Hadjar antes de llegar al equipo principal.

Actualmente, Arvid Lindblad atraviesa allí sus primeros pasos en la Fórmula 1, mientras que Nikola Tsolov aparece como una de las próximas promesas del programa de jóvenes pilotos de Red Bull con posibilidades de dar el salto a la máxima categoría.

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Además de permitirle evaluar y desarrollar nuevos talentos, contar con dos estructuras representa una ventaja deportiva y técnica para Red Bull frente a sus principales rivales.

En un buen momento

A esto se suma el buen momento que atraviesa Racing Bulls, que mantiene una lucha directa con Alpine por el quinto puesto del Campeonato de Constructores. Finalizar como “el mejor del resto” podría significar para el equipo de Faenza un ingreso estimado de entre 85 y 90 millones de dólares por su posición en el certamen.

F1: El equipo Racing Bulls homenajeará a la cultura nipona en SuzukaLa escudería italiana cumple un papel fundamental en el programa de formación de jóvenes pilotos.

No es la primera vez que Red Bull recibe propuestas por su segunda escudería. La compañía ya rechazó otros intentos de compra y, desde entonces, el valor del equipo aumentó considerablemente, impulsado por su crecimiento deportivo y por la expansión comercial de la Fórmula 1.

Por ahora, ni siquiera una propuesta de 3.000 millones de dólares parece suficiente para que Red Bull se desprenda de una de las piezas centrales de su proyecto deportivo.

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