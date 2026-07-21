El Litoral en el GP de Bélgica

Red Bull rechazó una oferta de 3.000 millones de dólares por Racing Bulls

La compañía decidió conservar su segunda escudería de Fórmula 1 por el valor estratégico que tiene en la formación de jóvenes pilotos. La estructura de Faenza también pelea con Alpine por el quinto puesto del Campeonato de Constructores.