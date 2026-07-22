El Gran Premio de Bélgica dejó al descubierto una de las dificultades más controvertidas de la Fórmula 1 de 2026. En un circuito tan exigente como Spa-Francorchamps, la administración de la energía eléctrica tuvo una influencia determinante en el rendimiento de los monoplazas.
La tecnología que condiciona a los pilotos en la nueva Fórmula 1
Los problemas de despliegue eléctrico registrados en Spa reabrieron el debate sobre cuánto control conservan los pilotos frente a los sistemas automatizados de las unidades de potencia.
Las nuevas unidades de potencia utilizan algoritmos que calculan dónde y cuándo deben entregar la energía disponible.
El sistema intenta anticipar el desarrollo de cada vuelta, pero factores como el viento, el nivel de adherencia, el patinaje de las ruedas o una pequeña variación en el uso del acelerador pueden modificar sus decisiones.
Complejidad del sistema
Esto puede generar diferencias de velocidad incluso entre autos del mismo equipo. George Russell, por ejemplo, sufrió un problema de despliegue eléctrico que le hizo perder alrededor de dos décimas frente a Kimi Antonelli. Otro inconveniente contribuyó a que quedara expuesto en la recta de Kemmel durante la primera vuelta.
Lo más preocupante es que muchas de estas fallas solamente pueden identificarse después de la sesión. Hasta entonces, el piloto no sabe si la pérdida de tiempo se debe a su conducción, a la puesta a punto del auto o al funcionamiento del software.
Lando Norris reconoció que esta situación lo afectó durante toda la temporada y sostuvo que, en determinados momentos, el piloto solo puede esperar que la unidad de potencia responda correctamente.
Cuestionamientos
Oscar Piastri también cuestionó que una clasificación pueda quedar condicionada por el comportamiento de una computadora.
El australiano considera que el rendimiento debería definirse principalmente por la capacidad de los pilotos y no por decisiones automáticas imposibles de controlar desde el habitáculo.
La discusión continuará más allá de Spa. Aunque los equipos avanzarán en la comprensión de estas unidades de potencia, los sistemas de aprendizaje automático seguirán formando parte de la categoría. La pregunta que empieza a plantearse la Fórmula 1 es cuánto protagonismo puede cederle a la tecnología sin quitarles a los pilotos el control de la competencia.