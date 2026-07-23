El Litoral en el GP de Hungria

Ferrari llega con confianza a Hungría y cree que el circuito puede favorecer al SF-26

La Scuderia afrontará la última carrera antes del receso de verano respaldada por sus recientes resultados. En la previa del Hungaroring, Fred Vasseur reconoció que el trazado podría adaptarse mejor al monoplaza, aunque advirtió que la ejecución será determinante.