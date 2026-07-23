Fórmula 1

Budapest, la otra gran experiencia que ofrece el GP de Hungría

La Fórmula 1 convierte al Hungaroring en el centro de atención, pero a pocos kilómetros espera una ciudad atravesada por el Danubio, con palacios, baños termales, gastronomía tradicional y una identidad que merece ser descubierta.