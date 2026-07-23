Cada Gran Premio comienza mucho antes de que los autos salgan a la pista. Empieza al llegar a una ciudad nueva, escuchar otro idioma, probar sabores diferentes y encontrarse con una cultura que durante algunos días convive con el sonido de la Fórmula 1.
Budapest, la otra gran experiencia que ofrece el GP de Hungría
La Fórmula 1 convierte al Hungaroring en el centro de atención, pero a pocos kilómetros espera una ciudad atravesada por el Danubio, con palacios, baños termales, gastronomía tradicional y una identidad que merece ser descubierta.
Esta semana, ese lugar es Budapest.
El Hungaroring recibirá la undécima fecha del campeonato y la última antes del receso de verano. Pero el circuito, ubicado en las afueras de la capital húngara, cerca de Mogyoród, es solamente una parte de la experiencia.
Budapest aparece a orillas del Danubio con sus edificios históricos, sus puentes y una arquitectura que obliga a mirar hacia arriba. La ciudad combina la elegancia de su pasado con una vida nocturna intensa y rincones que permiten alejarse, al menos por algunas horas, de la velocidad y las exigencias del fin de semana.
Dos ciudades unidas por el Danubio
Budapest nació de la unión de Buda y Pest, dos sectores con personalidades diferentes que se observan desde cada lado del río.
Buda ofrece colinas, calles adoquinadas y algunos de los principales testimonios históricos de la capital. Pest concentra buena parte de la actividad urbana, los restaurantes, la vida nocturna y el imponente Parlamento húngaro.
Recorrer la costa permite entender esa relación. De un lado aparece el Castillo de Buda; del otro, uno de los edificios legislativos más reconocibles de Europa. Cuando cae la noche y las luces comienzan a reflejarse sobre el Danubio, la ciudad muestra una de sus imágenes más especiales.
Un paseo en barco al atardecer permite contemplarla desde otra perspectiva, aunque también alcanza con caminar por la ribera y dejar que Budapest se presente sin apuro.
El Castillo de Buda y las huellas de la historia
El Castillo de Buda se levanta sobre una de las zonas más elevadas de la ciudad y ofrece una vista privilegiada sobre Pest. El distrito que lo rodea fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y conserva calles empedradas, edificios históricos, pequeñas cafeterías y numerosos miradores.
Debajo del castillo se extiende, además, un sistema de cuevas y pasadizos que forma parte de otra Budapest, menos visible y cargada de historias.
Es uno de esos lugares que invitan a caminar sin un recorrido demasiado rígido. Cada esquina parece abrir una nueva imagen del río, de los puentes o del Parlamento.
Una ciudad que aprendió a relajarse
Los baños termales ocupan un lugar central en la identidad de Budapest. Entre ellos, Széchenyi es uno de los más conocidos y visitados.
Sus edificios amarillos rodean grandes piscinas exteriores alimentadas por aguas termales. Allí, habitantes y turistas comparten una tradición que se mantiene desde hace siglos.
En una semana marcada por el ruido de los motores, el calor y las largas jornadas en el circuito, los baños ofrecen el contraste perfecto: detenerse, descansar y vivir uno de los rituales más característicos de la ciudad.
La tranquilidad de la Isla Margarita
En medio del Danubio, entre los puentes Margarita y Árpád, aparece una pausa verde dentro de la capital.
La Isla Margarita tiene aproximadamente dos kilómetros y medio de longitud y permanece casi completamente libre de autos. Puede recorrerse caminando o en bicicleta a través de senderos arbolados.
Cuenta con jardines, espacios deportivos, un pequeño zoológico y una piscina al aire libre. Es una alternativa para escapar por un momento del movimiento del centro y encontrar otra versión de Budapest.
Sabores que también cuentan una historia
Conocer una ciudad también implica sentarse a su mesa. La gastronomía húngara es intensa, abundante y tiene al pimentón como uno de sus sabores principales.
El goulash es su plato más reconocido: una preparación de carne, verduras y especias que en Hungría se presenta como una sopa espesa. También aparecen el pollo al pimentón y los lángos, una masa frita que suele servirse con crema agria y queso.
Para el final queda el kürtőskalács, conocido como pastel chimenea, una masa enrollada y cubierta con azúcar que se cocina mientras gira sobre el fuego.
Hungría también produce vinos de diferentes regiones y variedades. Para quienes buscan una experiencia más intensa aparece la pálinka, una bebida alcohólica elaborada con frutas que forma parte de muchas reuniones y celebraciones locales.
Los bares que nacieron entre las ruinas
Cuando termina el día, el Barrio Judío concentra una de las propuestas nocturnas más originales de la ciudad.
Allí surgieron los llamados bares en ruinas, instalados en edificios antiguos, patios y construcciones que durante años permanecieron abandonadas. En lugar de ocultar el deterioro, estos espacios lo transformaron en parte de su estética.
Cada salón conserva objetos, muebles y decoraciones diferentes. El resultado es una experiencia difícil de encontrar en otra capital europea y una muestra de cómo Budapest logró recuperar parte de su arquitectura sin borrar sus marcas.
Del centro al Hungaroring
Budapest cuenta con una amplia red de metro, tranvías y autobuses. Los históricos tranvías amarillos que circulan junto al Danubio no solamente permiten trasladarse: también ofrecen una forma distinta de recorrer el paisaje urbano.
El Hungaroring se encuentra fuera de la ciudad, en las cercanías de Mogyoród. Durante el fin de semana funcionan trenes suburbanos y servicios especiales para acercar al público al circuito.
La cantidad de espectadores puede generar demoras y unidades muy cargadas, por lo que salir temprano será fundamental. En la Fórmula 1, también fuera de la pista, anticiparse suele ser una buena estrategia.
Calor, humedad y una posible sorpresa
Budapest recibe a la categoría en pleno verano europeo. Las temperaturas serán elevadas durante todo el fin de semana y el domingo podrían alcanzar los 32 grados.
La humedad también tendrá protagonismo y existe una posibilidad de lluvia para la jornada de la carrera. Por eso, la hidratación y la protección frente al sol serán indispensables tanto en la ciudad como en el circuito.
La Fórmula 1 llevará durante tres días toda su velocidad al Hungaroring. Budapest, mientras tanto, ofrecerá otro ritmo.
Entre el Danubio, los baños termales, los edificios históricos y una mesa repleta de sabores locales, el Gran Premio de Hungría permitirá vivir mucho más que una carrera. Porque viajar siguiendo a la Fórmula 1 también significa descubrir los lugares que esperan cuando los motores se apagan.