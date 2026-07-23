Mercedes confirmó que Frederik Vesti reemplazará a Andrea Kimi Antonelli durante la primera práctica libre del Gran Premio de Hungría. El danés volverá a conducir el W17 después de haber participado también en la FP1 del Gran Premio de España, disputado en Barcelona.
Mercedes baja a Antonelli de la primera práctica en Hungría y le da otra oportunidad a Vesti
El piloto danés ocupará el W17 del italiano durante la FP1 en el Hungaroring. Será una de las cinco modificaciones confirmadas para una sesión con fuerte presencia de pilotos de reserva.
Vesti, de 24 años, es piloto de reserva de Mercedes y actualmente compite en el campeonato IMSA con Cadillac. Su presencia en Budapest forma parte de las sesiones que los equipos deben destinar durante la temporada a pilotos con escasa experiencia en la Fórmula 1.
“Estoy muy ilusionado por volver a ponerme al volante del W17 y seguir adquiriendo experiencia con el coche. Es una gran oportunidad y pienso aprovecharla al máximo”, expresó el danés antes de iniciar la actividad en el Hungaroring.
La primera práctica será especialmente importante para Mercedes, ya que el equipo deberá dividir su trabajo entre la preparación del auto para el fin de semana y el programa previsto para Vesti. Antonelli, por su parte, recién comenzará su actividad en la segunda sesión del viernes.
Un circuito exigente y con poco descanso
Vesti destacó las características particulares del trazado húngaro, uno de los más lentos y técnicos del calendario de la Fórmula 1.
“En cierto modo, Budapest es similar a Mónaco porque es un circuito que exige mucho del coche”, explicó el piloto de reserva de Mercedes.
El Hungaroring requiere una configuración de máxima carga aerodinámica debido a su sucesión casi permanente de curvas. Además, las escasas rectas provocan que los pilotos dispongan de muy pocos momentos para descansar durante una vuelta.
“Es un circuito exigente, con muchas curvas y muy poco tiempo para descansar. Eso mantiene al piloto totalmente concentrado de principio a fin”, señaló Vesti, quien también mencionó las elevadas temperaturas que habitualmente acompañan al Gran Premio de Hungría.
La competencia marcará la última presentación de la Fórmula 1 antes del receso de verano, por lo que los equipos buscarán cerrar esta parte de la temporada con un resultado positivo.
Cinco cambios para la primera práctica
Vesti no será el único piloto de reserva que participará en la FP1. McLaren le entregará el auto de Oscar Piastri a Leonardo Fornaroli, mientras que Colton Herta ocupará el lugar de Valtteri Bottas en Cadillac.
Haas, por su parte, reemplazará a Oliver Bearman por Ryo Hirakawa. En Alpine, Paul Aron conducirá el auto de Franco Colapinto durante la primera sesión, por lo que el argentino, al igual que Antonelli, recién saldrá a la pista en la FP2.