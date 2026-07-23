El Gran Premio de Hungría podría presentar un nuevo desafío para los equipos y pilotos.
Calor extremo y una amenaza de lluvia para el Gran Premio de Hungría
El fin de semana comenzará con condiciones secas, pero el domingo la temperatura llegará a los 32 grados y el asfalto podría alcanzar los 50. La probabilidad de precipitaciones para la jornada de la carrera es del 40%.
Aunque las primeras jornadas se desarrollarán con tiempo estable, el calor aumentará progresivamente y existe una posibilidad de lluvia para el domingo en el Hungaroring.
El viernes se esperan condiciones secas, con una temperatura máxima de 26 grados y el asfalto entre los 40 y 45. El viento también podría tener influencia durante las dos prácticas libres, con ráfagas de hasta 45 kilómetros por hora.
Para el sábado, durante el último entrenamiento y la clasificación, la temperatura ambiente llegará a los 29 grados. Con el cielo mayormente despejado, la pista podría acercarse a los 50, una condición que pondrá a prueba el comportamiento y la degradación de los neumáticos.
La duda aparece para el domingo
La jornada de la carrera será la más calurosa del fin de semana. La temperatura máxima prevista es de 32 grados, con una sensación húmeda y un asfalto que nuevamente podría alcanzar los 50.
El pronóstico señala un 40% de probabilidad de lluvia después de las 15, horario local. Aunque se espera que las precipitaciones más importantes lleguen una vez terminada la competencia, cualquier modificación en su avance podría alterar el desarrollo del Gran Premio.
En un circuito donde los adelantamientos suelen ser difíciles, una variación meteorológica puede transformar las estrategias. Los equipos deberán seguir atentamente la evolución del cielo y evaluar el desgaste de los neumáticos en una pista muy caliente.
Pronóstico para el GP de Hungría
Viernes: mínima de 14 y máxima de 26 grados. Probabilidad de lluvia: 0%.
Sábado: mínima de 14 y máxima de 29 grados. Probabilidad de lluvia: 0%.
Domingo: mínima de 17 y máxima de 32 grados. Probabilidad de lluvia: 40%.
La previsión indica que la carrera debería disputarse mayormente sobre piso seco. Sin embargo, el calor extremo y una lluvia que podría acercarse al Hungaroring obligarán a todos a permanecer atentos hasta la bandera a cuadros.