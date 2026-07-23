Audi comienza a encontrar su lugar en la zona media de la Fórmula 1. Después de una primera parte de la temporada marcada por las dificultades, el equipo alemán consiguió sumar en Silverstone y Spa-Francorchamps gracias a dos octavos puestos consecutivos de Gabriel Bortoleto.
Audi gana terreno y Bortoleto asegura: "Estamos por delante de Alpine"
El brasileño sumó dos octavos puestos consecutivos y destacó el crecimiento del equipo alemán. Considera que ya tienen más ritmo que Alpine, aunque reconoció que la falta de potencia todavía condiciona sus posibilidades de luchar en las rectas.
Los resultados fortalecieron la confianza del brasileño, quien considera que el monoplaza de Audi ya cuenta con el ritmo necesario para superar a Alpine. Sin embargo, aclaró que esa diferencia no siempre puede aprovecharse durante las carreras debido a las características de la unidad de potencia.
“Creo que estamos por delante de Alpine, sin duda, pero cuando luchamos con ellos no podemos adelantar en mitad de las curvas, porque eso es imposible. En las rectas son capaces de alejarse”, explicó Bortoleto después del Gran Premio de Bélgica.
Respaldo al equipo
El brasileño señaló que Audi necesita mantenerse delante y construir una diferencia antes de llegar a los sectores de mayor velocidad. En circuitos como Spa, con extensos períodos de aceleración plena, la falta de potencia reduce sus posibilidades de atacar o defenderse.
“A menos que consigamos mantenernos delante y abrir una brecha, es difícil competir, al menos en un circuito como este. En pistas con menos rectas es un poco más fácil”, indicó.
Bortoleto ya había hablado sobre esta debilidad durante el Gran Premio de Austria. En esta ocasión, prefirió no profundizar en el inconveniente y respaldó el trabajo que se realiza en la fábrica para mejorar la unidad de potencia.
“Sigue siendo una cuestión del motor, pero es algo que sabemos y de lo que ya hablamos. No creo que sea necesario repetirlo todo el tiempo porque está claro y todos pueden verlo”, sostuvo.
El piloto de 21 años aseguró que el equipo trabaja tanto en soluciones para el presente como en proyectos destinados a mejorar el rendimiento a largo plazo.
“Estoy seguro de que están haciendo un gran trabajo para encontrar más rendimiento o preparar un motor mejor para el futuro. Cuando voy a la fábrica puedo ver que están trabajando muy bien en ese aspecto”, agregó.
Racing Bulls, el próximo objetivo
El crecimiento de Audi también le permitió acercarse a Racing Bulls, uno de los equipos más competitivos de la zona media. En Bélgica, Bortoleto sostuvo durante buena parte de la carrera la presión de Arvid Lindblad y consiguió conservar la octava posición.
“Diría que Racing Bulls está un poco por delante de nosotros, aunque los estamos alcanzando. Nos estamos acercando y ahora vienen circuitos en los que nuestras debilidades deberían tener menos influencia”, analizó.
La defensa ante Lindblad exigió máxima precisión. Bortoleto perdía terreno en el primer y tercer sector, por lo que necesitaba recuperar la diferencia en la zona más técnica del circuito.
“Fue duro. Podía ver que me recortaba muchísimo en los sectores 1 y 3 y sabía que tenía que hacer un sector 2 perfecto en cada vuelta. Fueron unas 25 vueltas así y, cuando fallaba mínimamente el vértice de una curva, lo sentía de inmediato”, relató.
El brasileño también podía seguir desde su volante cómo se reducía la distancia con el Racing Bulls, lo que convirtió el final de la competencia en una intensa defensa.
Los dos resultados consecutivos dentro del top 10 muestran el avance de Audi, aunque también dejan expuesta su principal limitación. Mientras el equipo trabaja para mejorar la potencia, Bortoleto aprovecha el rendimiento del chasis para superar a Alpine y comenzar a acercarse al siguiente objetivo de la zona media: Racing Bulls.