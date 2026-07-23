El Litoral en el GP de Hungría

Audi gana terreno y Bortoleto asegura: "Estamos por delante de Alpine"

El brasileño sumó dos octavos puestos consecutivos y destacó el crecimiento del equipo alemán. Considera que ya tienen más ritmo que Alpine, aunque reconoció que la falta de potencia todavía condiciona sus posibilidades de luchar en las rectas.