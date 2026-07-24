El Gran Premio de Malasia se encuentra entre las alternativas que evalúa la Fórmula 1 para regresar inesperadamente al calendario durante la actual temporada. La categoría estudia diferentes escenarios debido al conflicto en Oriente Medio y a las dudas sobre la realización de sus competencias en la región.
La Fórmula 1 analiza regresar a Sepang como alternativa para la temporada 2026
El Gran Premio de Malasia entró en la lista de opciones para volver inesperadamente al calendario de la Fórmula 1 durante esta temporada. La categoría busca posibles reemplazos ante la incertidumbre sobre la realización de sus carreras en Oriente Medio debido al conflicto que atraviesa la región.
Hasta hace pocas semanas, Baréin —cuya carrera prevista originalmente para abril fue aplazada— parecía cerca de recibir una nueva fecha. La intención era disputar el gran premio el 4 de octubre, durante el fin de semana libre existente entre las competencias de Azerbaiyán, en Bakú, y Singapur.
Sin embargo, la escalada del enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán redujo considerablemente las posibilidades de concretar esa reprogramación. La incertidumbre sobre la evolución del conflicto, especialmente después de los ataques con misiles lanzados desde Irán, hace que en este momento resulte muy difícil confirmar una carrera en Baréin.
Se espera que próximamente se adopte una decisión sobre esa competencia. La resolución podría acelerarse después de que el Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA defina este fin de semana qué sucederá con las fechas del Campeonato Mundial de Resistencia previstas en Oriente Medio.
Cuando comenzó el conflicto con Irán, la FIA decidió postergar la carrera del WEC en Qatar hasta el 24 de octubre. La última fecha de ese campeonato, mientras tanto, continúa programada para el 7 de noviembre en Baréin.
La determinación del Consejo Mundial sobre ambas competencias estará basada principalmente en cuestiones de seguridad y podría marcar el camino que posteriormente siga la Fórmula 1 con sus grandes premios en la región.
Aunque la categoría demoraría todo lo posible una resolución definitiva sobre Qatar y Abu Dabi, que continúan programados para el 29 de noviembre y el 6 de diciembre, respectivamente, pretende resolver la situación de Baréin antes del comienzo del receso de verano.
Incluso si se determina que Baréin no puede recibir la carrera, existe interés en aprovechar el fin de semana libre del 4 de octubre para celebrar otro gran premio.
La búsqueda de un reemplazo adquirió mayor importancia porque tampoco existe certeza absoluta sobre la realización de las últimas competencias de la temporada en Qatar y Abu Dabi. Una eventual cancelación reduciría aún más un calendario que actualmente cuenta con 22 fines de semana programados.
Sepang, una alternativa favorecida por la logística
Las posibilidades de cubrir el lugar disponible son limitadas debido a las dificultades para trasladar todo el equipamiento de los equipos hacia la siguiente sede.
Un regreso a Europa durante ese período no sería viable. Turquía podría convertirse en una posibilidad debido a su cercanía con Bakú, aunque Sepang aparece como uno de los principales candidatos.
El circuito malasio se encuentra geográficamente cerca de Singapur y está ubicado junto al Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur. Estas condiciones facilitarían el traslado de los equipos y permitirían organizar una carrera con poco tiempo de preparación.
Malasia recibió a la Fórmula 1 en Sepang desde 1999 hasta 2017. Pese a que el trazado era muy valorado por los pilotos y los equipos, salió del calendario porque sus organizadores no podían justificar las elevadas tarifas exigidas para conservar el gran premio.
Desde entonces, el circuito permaneció activo y continúa recibiendo regularmente a MotoGP y otras categorías internacionales.
Mientras espera para resolver el futuro de Qatar y Abu Dabi, la Fórmula 1 también analiza alternativas para la parte final de la temporada. Portimão aparece como el candidato más firme y podría recibir una carrera el 6 de diciembre, dos semanas después del Gran Premio de Las Vegas.