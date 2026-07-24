El LItoral en el GP de Hungría

La Fórmula 1 analiza regresar a Sepang como alternativa para la temporada 2026

El Gran Premio de Malasia entró en la lista de opciones para volver inesperadamente al calendario de la Fórmula 1 durante esta temporada. La categoría busca posibles reemplazos ante la incertidumbre sobre la realización de sus carreras en Oriente Medio debido al conflicto que atraviesa la región.