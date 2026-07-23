El Litoral en GP de Hungría

Alonso respalda a Newey y espera que Hungría marque el inicio de la recuperación

Aston Martin estrenará en el Hungaroring su primera gran actualización de 2026. El español confía en la capacidad técnica del equipo, pero aclaró que ninguna mejora puede eliminar inmediatamente la diferencia que mostró el AMR26 en Spa.