El Litoral en el GP de Hungría

Sainz mantiene su confianza en Williams, pero admite que deberá revisar los plazos

El español esperaba regresar a la pelea por victorias en un período más corto, pero el rendimiento del FW48 retrasó sus objetivos. Durante el receso de verano hablará con James Vowles para comenzar a definir su futuro.