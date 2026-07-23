Carlos Sainz continúa confiando en el proyecto de Williams, aunque reconoce que el camino para volver a luchar por victorias será más largo de lo que imaginaba cuando decidió incorporarse al equipo.
Sainz mantiene su confianza en Williams, pero admite que deberá revisar los plazos
El español esperaba regresar a la pelea por victorias en un período más corto, pero el rendimiento del FW48 retrasó sus objetivos. Durante el receso de verano hablará con James Vowles para comenzar a definir su futuro.
Durante la conferencia de prensa oficial previa al Gran Premio de Hungría, realizada este jueves en el paddock del Hungaroring, el español habló sobre su situación contractual y las condiciones que analizará antes de definir su futuro.
Sainz llegó a Williams atraído por el plan que le presentó James Vowles y por la posibilidad de ayudar a reconstruir una de las escuderías históricas de la Fórmula 1. Su primera temporada superó las expectativas, con dos terceros puestos en Azerbaiyán y Qatar, pero el rendimiento cayó considerablemente durante 2026.
Williams solamente sumó 11 puntos en las primeras diez carreras, seis de ellos aportados por Sainz. Los problemas de peso del FW48 y diferentes retrasos en la producción dejaron al equipo lejos del nivel previsto al comienzo del campeonato.
Consultado sobre cuándo tomará una decisión acerca de su continuidad, Sainz evitó establecer una fecha.
“Sinceramente, no lo sé. No puedo dar una fecha. Siempre dije que esperaría hasta el verano para sentarme con mi equipo y hablar con James y con todos sobre el futuro de Williams y el mío dentro del proyecto”, explicó.
El receso servirá para comenzar esas conversaciones, aunque el español aclaró que todavía no existe un plazo concreto para comunicar una definición.
“Espero que durante el verano comencemos a tomar decisiones y podamos entender mejor la situación. No sé cuáles serán los tiempos exactos”, agregó.
Un proyecto que llevará más tiempo
Sainz admitió que sus expectativas cambiaron debido a los problemas atravesados por Williams esta temporada. El objetivo de regresar a la pelea por victorias continúa vigente, pero ya no parece posible alcanzarlo dentro del período que había imaginado inicialmente.
“No es ningún secreto que mis expectativas sobre cuánto tardaría en volver a ganar una carrera con Williams se retrasaron uno o dos años. Todo dependerá de lo rápido que consigamos recuperarnos de esta situación”, reconoció.
El español aseguró que había establecido un margen de tiempo durante el cual estaba dispuesto a acompañar la reconstrucción antes de volver a pelear por triunfos.
“Tenía en mente un plazo que estaba dispuesto a aceptar para ayudar a este equipo a regresar a una posición ganadora y sabía cuánto tiempo podía esperar para volver a luchar por victorias”, señaló.
Los contratiempos del FW48 modificaron esa planificación y obligaron tanto al piloto como al equipo a proyectar sus objetivos a más largo plazo.
“Está claro que ese plazo será más largo de lo que esperábamos. Es algo negativo para todos, porque el equipo también se ve afectado, y el camino será más extenso de lo previsto”, afirmó.
La confianza permanece
Pese a la decepción por los resultados, Sainz destacó las inversiones que Williams realiza fuera de la pista. El trabajo en la fábrica y la claridad de la planificación son los principales argumentos que todavía sostienen su confianza.
“Veo en qué está invirtiendo el equipo y que su visión continúa siendo clara. También conozco todo lo que ocurre detrás de escena cuando dejamos de lado el rendimiento del coche”, explicó.
Para el español, los problemas del FW48 no significan necesariamente que todo el proyecto haya tomado una dirección equivocada.
“Eso todavía me da confianza y motivación para creer que avanzamos por el camino correcto. Simplemente, por diferentes motivos, el coche de este año rindió muy por debajo de nuestras expectativas”, sostuvo.
Sainz deberá ahora reconsiderar el tiempo que está dispuesto a esperar para volver a competir por los primeros lugares.
“Necesito reajustar mi manera de pensar, proyectarme dentro de tres o cuatro años y tomar una decisión. Pero continúo confiando en el camino y en el proyecto”, concluyó.
El español no cerró la puerta a su continuidad, pero tampoco ofreció garantías. Su decisión dependerá de las conversaciones que mantenga durante el receso y, principalmente, de la velocidad con la que Williams pueda recuperarse de una temporada que alteró los plazos previstos.