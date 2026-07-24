El Litoral en el GP de Hungría

¿Cuáles equipos trajeron actualizaciones al Hungaroring?

La escudería británica estrenará la primera parte de una profunda renovación del AMR26. McLaren también llevó novedades importantes y varios equipos prepararon configuraciones de alta carga aerodinámica para el Hungaroring. Alpine no presentó mejoras para los autos de Franco Colapinto y Pierre Gasly.