El desarrollo de los monoplazas será uno de los principales focos de atención durante el Gran Premio de Hungría. En un campeonato extremadamente parejo, los equipos aprovecharon la última competencia antes del receso de verano para introducir nuevas piezas y adaptar sus autos a uno de los circuitos más lentos y trabados de la temporada.
¿Cuáles equipos trajeron actualizaciones al Hungaroring?
La escudería británica estrenará la primera parte de una profunda renovación del AMR26. McLaren también llevó novedades importantes y varios equipos prepararon configuraciones de alta carga aerodinámica para el Hungaroring. Alpine no presentó mejoras para los autos de Franco Colapinto y Pierre Gasly.
Aston Martin fue la escudería más agresiva. El equipo presentó 16 modificaciones como parte de la esperada especificación B de su monoplaza. No se trata de una corrección aislada, sino de una revisión que alcanza prácticamente todas las áreas aerodinámicas importantes.
El auto tendrá un morro más fino y prolongado, acompañado por un alerón delantero rediseñado. También se modificaron los conductos de frenos para ordenar el aire que circula alrededor de las ruedas delanteras.
La transformación continúa en la parte inferior. Aston Martin trabajó sobre el suelo, sus bordes y el difusor para incrementar la carga aerodinámica, un aspecto fundamental en el Hungaroring por la sucesión casi permanente de curvas.
Los pontones, la cubierta del motor y el estrechamiento de la carrocería hacia la zona posterior también fueron revisados. Con estos cambios, el equipo busca conducir el flujo de aire de una manera más eficiente y aprovechar mejor el nuevo suelo.
La parte trasera completa el paquete. Hubo modificaciones en la suspensión, los elementos periféricos y el alerón, cuyo diseño busca ofrecer mayor apoyo en las curvas sin pagar una penalización excesiva cuando el auto circula en Modo Recta. Tanto las placas laterales como el soporte central son nuevos.
Esta renovación continuará después del receso, ya que Aston Martin tiene previsto presentar una segunda parte del desarrollo en Zandvoort.
McLaren también inicia una renovación
El paquete llevado por McLaren es menos voluminoso, pero representa el comienzo de otro programa dividido en dos etapas. La segunda también llegará en el Gran Premio de los Países Bajos.
La escudería modificó el suelo y la zona inferior del auto, además de introducir cambios en el alerón trasero. El trabajo también comprendió los sectores cercanos a las ruedas para mejorar el comportamiento del flujo aerodinámico y la refrigeración de los frenos.
El objetivo es ganar carga sin alterar el equilibrio general de un monoplaza que ya demostró competitividad durante las últimas competencias.
Configuraciones especiales para Hungría
El Hungaroring exige niveles elevados de carga aerodinámica. Sus curvas encadenadas, las pocas rectas y las limitadas posibilidades de sobrepaso llevaron a varios equipos a concentrarse en el alerón trasero.
Mercedes incorporó elementos destinados a generar mayor apoyo y amplió la salida de aire de la cubierta del motor para responder a las altas temperaturas esperadas durante el fin de semana.
Red Bull cambió el perfil de los flaps y el soporte del alerón trasero con la intención de mejorar la estabilidad. También amplió una parte del difusor para producir más carga en el sector inferior.
Ferrari trabajó en los bordes y las placas laterales del alerón posterior. Además, dispone de pequeños elementos opcionales que podrá instalar si considera necesario utilizar una configuración todavía más cargada.
Williams modificó algunas aletas del suelo en la zona cercana a las ruedas traseras. Racing Bulls llevó novedades en el arco antivuelco y en el alerón posterior, mientras que Haas eligió una solución más agresiva para esa misma área.
Audi revisó las placas laterales del alerón trasero y Cadillac amplió los conductos de refrigeración de los frenos delanteros.
Alpine no presentó mejoras
En contraste con sus rivales, Alpine no declaró ninguna actualización para el Gran Premio de Hungría. Tampoco llevó piezas destinadas específicamente a las características del circuito.
Franco Colapinto y Pierre Gasly afrontarán así la última fecha antes del receso con la misma configuración básica utilizada en las competencias anteriores.
La ausencia de novedades adquiere especial importancia por el momento del campeonato. Mientras varios equipos intentan encontrar décimas mediante nuevos desarrollos, Alpine deberá apoyarse en la puesta a punto para buscar competitividad en Budapest.