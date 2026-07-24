Franco Colapinto cerró con frustración su primera jornada en el Gran Premio de Hungría. El argentino sufrió un accidente durante la segunda práctica libre, provocó una bandera roja y terminó anticipadamente su única sesión del viernes.
Colapinto explicó su accidente en Hungría: “No fue un buen día ni el comienzo ideal”
Franco perdió el control del Alpine en la última curva durante la segunda práctica y terminó contra las barreras. Después de completar solamente 11 vueltas, reconoció que cuenta con pocos datos, pero confía en mejorar el auto para el sábado.
El piloto de Alpine no había participado de la FP1 porque entregó su monoplaza al estonio Paul Aron, reserva de la escudería. Por ese motivo, llegó a la segunda tanda con la necesidad de recuperar rápidamente el tiempo perdido y adaptarse a las particulares condiciones del Hungaroring.
“Fue un día bastante corto. Creo que los autos de este año, con poca carga aerodinámica, son cada vez más difíciles de manejar. En una pista como esta, con tan poca adherencia, todo se vuelve bastante complicado”, explicó Colapinto después de la sesión.
El argentino salió inmediatamente cuando se habilitó la pista y fue el encargado de establecer el primer tiempo. Comenzó con 1m23s553 y posteriormente mejoró hasta 1m22s531 con neumáticos medios.
Colapinto llegó a completar una vuelta de 1m22s105, pero el registro fue eliminado por exceder los límites de la pista en la curva 3.
El accidente en la última curva
El incidente se produjo cuando Alpine colocó los neumáticos blandos para iniciar la simulación de clasificación. Colapinto perdió la adherencia de la parte trasera en la última curva, hizo un trompo y golpeó de espaldas contra las barreras de neumáticos.
“Me perdí la sesión de la mañana, así que eso no fue lo ideal. Perdí la parte trasera en la última curva y golpeé la parte posterior del auto contra las barreras”, relató.
La dirección de carrera interrumpió la práctica con bandera roja para retirar el Alpine. Aunque la actividad se reanudó siete minutos más tarde, Colapinto ya no pudo regresar.
El piloto de Pilar quedó con solo 11 vueltas y sin un tiempo representativo con los neumáticos blandos. Su registro con medios lo dejó 21°, a 3s802 de Lewis Hamilton, quien encabezó el doblete de Ferrari.
“No fue un buen día ni el comienzo ideal. También perdimos mucho tiempo en pista”, reconoció el argentino.
Alpine deberá trabajar con pocos datos
La escudería francesa afrontará una importante tarea para reparar el monoplaza antes de la tercera práctica. Además de los daños, el equipo cuenta con poca información sobre el comportamiento del auto de Colapinto, especialmente con los neumáticos blandos y mayor cantidad de combustible.
Pierre Gasly tampoco se mostró conforme con el otro Alpine. El francés terminó 14° y avisó por radio que sentía un problema en la parte delantera, especialmente al transitar la curva 12.
Pese a las dificultades, Colapinto intentó dejar atrás el accidente y concentrarse en el trabajo que deberá realizar junto con sus ingenieros.
“Ahora intentaremos enfocarnos en todo lo que podamos aprender y mejorar para mañana. Evidentemente no tenemos demasiados datos, pero creo que todavía podemos trabajar con lo que reunimos e intentar colocar el auto en una mejor ventana de funcionamiento”, sostuvo.
La tercera práctica será especialmente importante para Franco, alí deberá recuperar confianza, comprobar las reparaciones realizadas por Alpine y encontrar una puesta a punto adecuada antes de afrontar la clasificación.