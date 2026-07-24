El Litoral en el GP de Hungria

Colapinto explicó su accidente en Hungría: “No fue un buen día ni el comienzo ideal”

Franco perdió el control del Alpine en la última curva durante la segunda práctica y terminó contra las barreras. Después de completar solamente 11 vueltas, reconoció que cuenta con pocos datos, pero confía en mejorar el auto para el sábado.