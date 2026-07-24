El Litoral en el Hungaroring

El sueño del podio está en marcha: Colnaghi fue tercero en la clasificación de la F3 en Hungría

Después de ser noveno en los entrenamientos, el argentino encontró el ritmo y quedó a solo 64 milésimas de la pole. El domingo partirá desde la segunda fila en busca de su primer podio en la Fórmula 3.