Mattia Colnaghi completó un viernes muy positivo en el Hungaroring, escenario de la séptima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 3. El representante de MP Motorsport progresó después de los entrenamientos y consiguió el tercer puesto en una clasificación extremadamente ajustada.
El sueño del podio está en marcha: Colnaghi fue tercero en la clasificación de la F3 en Hungría
Después de ser noveno en los entrenamientos, el argentino encontró el ritmo y quedó a solo 64 milésimas de la pole. El domingo partirá desde la segunda fila en busca de su primer podio en la Fórmula 3.
Colnaghi marcó un tiempo de 1m33s475 y terminó a solamente 0s064 de su compañero Tuukka Taponen, quien logró la pole con 1m33s411. Freddie Slater se ubicó segundo, separado del finlandés por apenas 40 milésimas.
El resultado confirmó la recuperación del argentino, quien venía de obtener dos cuartos puestos en Spa-Francorchamps y comenzó el fin de semana húngaro nuevamente entre los protagonistas.
Noveno en una práctica interrumpida
La actividad comenzó con una única sesión de entrenamientos libres en la que Colnaghi terminó noveno. El piloto de MP Motorsport completó ocho vueltas y estableció un registro de 1m34s633, a 0s686 de la primera posición.
Freddie Slater fue el más rápido con 1m33s947. El británico superó por 0s135 a Brando Badoer, mientras que Pedro Clerot terminó tercero.
La sesión tuvo un desarrollo complicado y sufrió dos interrupciones. Salim Hanna perdió el control de su auto y chocó contra las defensas de la curva 5, lo que provocó la primera bandera roja.
La actividad se reanudó cuando restaban 12 minutos. Ugo Ugochukwu mejoró su tiempo y Jin Nakamura pasó momentáneamente al frente, pero Slater respondió con la vuelta que finalmente le permitió quedarse con el primer lugar.
Una detención de Noah Strømsted en la curva 12 generó una segunda bandera roja y provocó la finalización anticipada del entrenamiento.
Pese al poco tiempo disponible, Colnaghi consiguió completar una vuelta competitiva y cerrar la mañana dentro de los diez primeros.
Una clasificación definida por milésimas
Théophile Naël estableció la primera referencia importante de la clasificación con 1m33s533, por delante de Taponen y Nakamura.
En el segundo intento, Slater tomó el control con una vuelta de 1m33s451. Sin embargo, los pilotos todavía tenían una última oportunidad para mejorar.
Taponen aprovechó el giro definitivo y bajó hasta 1m33s411 para quedarse con la pole. Slater quedó segundo por apenas 0s040 y Colnaghi completó los tres primeros lugares, a 0s064 de su compañero.
El argentino superó por 40 milésimas a Nicola Lacorte, quien finalizó cuarto. Badoer fue quinto, seguido por Ugochukwu, Naël, Ernesto Rivera, Nakamura y Gerrard Xie.
La diferencia entre los diez primeros fue de solamente 0s242, una muestra de la paridad que tuvo la clasificación en el circuito húngaro.
Dos buenas posiciones de largada: "Feliz de esta clasificación y mañana vamos a pelear por la carrera" expresó el nacido en Italia, que corre bajo los colores de la bandera Argentina.
La Fórmula 3 utiliza una inversión de los primeros 12 lugares de la clasificación para establecer la grilla de la carrera Sprint. Por ese motivo, Colnaghi comenzará décimo en la competencia del sábado.
En la carrera principal del domingo, en cambio, se respetará el resultado de la clasificación. El argentino largará tercero, inmediatamente detrás de Taponen y Slater, con una nueva oportunidad de luchar por su primer podio en la categoría.
Después de cortar en Bélgica una extensa racha sin sumar puntos, Colnaghi volvió a mostrar competitividad y dejó a MP Motorsport en una posición favorable para las dos carreras del fin de semana.