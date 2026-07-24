El Litoral en el GP de Hungría

El inesperado problema que dejó a Mercedes lejos de Ferrari

El W17 perdió rendimiento por el subviraje y el sobrecalentamiento de los neumáticos durante la vuelta rápida. Aunque la diferencia se acercó al segundo, el ritmo mostrado en las tandas largas mantiene al equipo con esperanzas de luchar por la pole.