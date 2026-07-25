El Litoral en el GP de Hungría

De décimo a cuarto: Colnaghi quedó a dos décimas del podio en Budapest

El argentino avanzó seis posiciones durante una espectacular primera vuelta y terminó a solo 0,2 segundos de Ernesto Rivera. Además, resistió la presión de Ugo Ugochukwu, líder del campeonato, y este domingo partirá tercero en la carrera principal.