Mattia Colnaghi volvió a destacarse en la Fórmula 3. El argentino terminó cuarto en la carrera Sprint disputada este sábado en el Hungaroring, luego de largar décimo por la inversión de los doce primeros puestos de la clasificación.
De décimo a cuarto: Colnaghi quedó a dos décimas del podio en Budapest
El argentino avanzó seis posiciones durante una espectacular primera vuelta y terminó a solo 0,2 segundos de Ernesto Rivera. Además, resistió la presión de Ugo Ugochukwu, líder del campeonato, y este domingo partirá tercero en la carrera principal.
El piloto de MP Motorsport había conseguido el tercer mejor tiempo en la clasificación del viernes, resultado que le permitirá partir desde la segunda fila en la carrera principal. Para la prueba corta, sin embargo, debió retroceder hasta el décimo lugar.
Colnaghi protagonizó una primera vuelta extraordinaria. Realizó una gran salida, evitó los incidentes que se produjeron delante suyo y avanzó seis posiciones para quedar cuarto.
“Sobreviví a la primera vuelta y a la primera curva. Fue una buena carrera”, expresó Colnaghi en diálogo exclusivo con El Litoral.
El argentino destacó que gran parte del resultado se construyó durante esos primeros metros: “En la primera vuelta se hizo todo. Después cuidé mucho los neumáticos y salió bien”.
Una primera vuelta accidentada
Gerrard Xie, quien largó cuarto, realizó una excelente salida y tomó el liderazgo antes de llegar a la primera curva. Kanato Le se ubicó segundo, por delante de Théophile Nael y Ernesto Rivera.
Sin embargo, la carrera cambió inmediatamente. Jin Nakamura golpeó la parte trasera del auto de Xie cuando se acercaban a la segunda curva y luego impactó contra Maciej Gladysz.
Nakamura y Gladysz quedaron fuera de competencia, mientras que Xie pudo continuar, aunque debió ingresar a boxes con un neumático trasero derecho pinchado. La dirección de carrera ordenó el ingreso del auto de seguridad.
Colnaghi interpretó correctamente el incidente, evitó los contactos y apareció en la cuarta posición. Así, pasó del décimo al cuarto lugar antes de la neutralización.
Nael avanzó y tomó el liderazgo
La competencia se reanudó en la cuarta vuelta, con Kanato Le al frente, seguido por Nael, Rivera y Colnaghi. Brando Badoer quedó quinto, mientras que Ugo Ugochukwu comenzó a avanzar desde el fondo del grupo de punta.
Durante varias vueltas, Nael permaneció dentro de la zona de DRS de Le. En el noveno giro, el francés lanzó un ataque tardío en la primera curva y concretó la maniobra que le permitió tomar el liderazgo.
A partir de ese momento, Nael comenzó a construir una pequeña diferencia. Le consiguió mantenerse cerca durante buena parte de la prueba, mientras Rivera observaba la pelea desde la tercera posición.
El francés de Campos Racing finalmente cruzó la meta con 2,7 segundos de ventaja y consiguió su segunda victoria de la temporada. Le terminó segundo y alcanzó su primer podio en la Fórmula 3, mientras que Rivera completó los tres primeros lugares.
Colnaghi resistió la presión del líder
Mientras los tres primeros peleaban por el podio, Colnaghi debió defender el cuarto lugar ante Ugochukwu. El estadounidense de Campos Racing, que llegó a Budapest como líder del campeonato, había superado a Nicola Lacorte y Brando Badoer para colocarse detrás del argentino.
Ugochukwu se mantuvo muy cerca durante varias vueltas y obligó a Colnaghi a aumentar el ritmo para defenderse. El piloto de MP Motorsport no cometió errores y consiguió sostener la posición.
“Usó mucho los neumáticos para quedarse muy cerca durante una o dos vueltas. Seguramente no ayudó en mi carrera porque yo también tenía que empujar para mantenerme adelante, pero no fue un gran problema”, explicó Mattia.
Ugochukwu había recibido una penalización de cinco segundos por abandonar la pista y obtener una ventaja durante la primera vuelta. Colnaghi, sin embargo, desconocía la sanción mientras se defendía.
“No sabía que estaba penalizado, me enteré después de la carrera. Igualmente, no quería dejarlo pasar”, afirmó.
El esfuerzo realizado para atacar al argentino terminó afectando los neumáticos de Ugochukwu. Primero fue superado por Badoer y luego perdió posiciones frente a Tuukka Taponen y Lacorte.
La sanción dejó al estadounidense fuera de los puntos y permitió que Freddie Slater sumara la última unidad disponible. De esta manera, Ugochukwu y Slater quedaron igualados en la cima del campeonato con 104 puntos.
A dos décimas del podio
Una vez que Ugochukwu perdió rendimiento, Colnaghi aprovechó el buen estado de sus neumáticos y recuperó ritmo en el tramo final. El argentino se acercó rápidamente a Ernesto Rivera y cruzó la meta a solo dos décimas del piloto de Campos Racing.
Las 19 vueltas de la Sprint no fueron suficientes para intentar una maniobra por el tercer lugar, pero la mínima diferencia confirmó el gran ritmo que conservaba al final de la competencia.
“Creo que nos faltaron un par de vueltas porque al final teníamos un poco más de ritmo que Ernesto. De todas maneras, fue una buena carrera”, evaluó Colnaghi en diálogo exclusivo con El Litoral.
Detrás del argentino finalizaron Badoer, Taponen y Lacorte. James Wharton remontó desde el decimoquinto hasta el octavo puesto, Fernando Barrichello avanzó desde el decimoséptimo hasta el noveno y Slater completó las posiciones puntuables.
La apuesta argentina de la Academia de Red Bull
El resultado prolongó el buen momento de Colnaghi, quien venía de conseguir dos cuartos puestos durante el fin de semana anterior en Spa-Francorchamps.
El argentino compite con MP Motorsport e integra la Academia de Pilotos de Red Bull desde 2025, cuando fue seleccionado por Helmut Marko para formar parte del programa de jóvenes talentos de la escudería austríaca.
Su actuación en el Hungaroring volvió a mostrar su evolución: fue tercero en la clasificación, avanzó seis posiciones durante la primera vuelta de la Sprint, administró correctamente los neumáticos y terminó a solo dos décimas del podio.
El domingo largará tercero
Colnaghi tendrá este domingo una nueva oportunidad de buscar su primer podio en la Fórmula 3. A diferencia de la carrera corta, cuya parrilla invierte los doce primeros puestos de la clasificación, la competencia principal respetará el resultado obtenido el viernes. El piloto argentino partirá tercero, desde la segunda fila, en la última carrera antes del receso de verano.
Posiciones del campeonato
En el Campeonato de Pilotos, Ugo Ugochukwu y Freddie Slater están igualados en la cima con 104 puntos antes de la carrera principal. Théophile Nael se acercó a los líderes y ocupa el tercer lugar con 75 unidades. Ernesto Rivera ascendió a la cuarta posición con 64 puntos, mientras que Noah Strømsted es quinto con 59. Con los siete puntos obtenidos por el cuarto puesto, Colnaghi elevó su cosecha a 27 unidades en el campeonato y este domingo tendrá la posibilidad de aumentarla cuando largue tercero en la carrera principal.
En el Campeonato de Equipos, Campos Racing se mantiene al frente con 243 puntos, seguido por Trident con 170. Van Amersfoort Racing ocupa el tercer puesto con 131 unidades, ART Grand Prix es cuarto con 119 y Rodin Motorsport aparece quinto con 104.
La prueba principal comenzará a las 8:40 de Hungría, las 3:40 de Argentina.