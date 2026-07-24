El Litoral en el GP de Hungría

De la ilusión al golpe: Varrone fue tercero en la práctica, pero clasificó 16° en la Fórmula 2

El argentino comenzó el viernes a solamente 21 milésimas del mejor tiempo y se mostró entre los más rápidos de la Fórmula 2. Sin embargo, no pudo repetir ese rendimiento en la clasificación y deberá remontar durante las dos carreras del fin de semana.