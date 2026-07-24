Nicolás Varrone tuvo un viernes de sensaciones opuestas en el Hungaroring. El argentino comenzó la actividad con un excelente tercer puesto en los entrenamientos, pero horas más tarde quedó 16° en la clasificación de la Fórmula 2.
De la ilusión al golpe: Varrone fue tercero en la práctica, pero clasificó 16° en la Fórmula 2
El argentino comenzó el viernes a solamente 21 milésimas del mejor tiempo y se mostró entre los más rápidos de la Fórmula 2. Sin embargo, no pudo repetir ese rendimiento en la clasificación y deberá remontar durante las dos carreras del fin de semana.
El representante de Van Amersfoort Racing había demostrado un rendimiento esperanzador durante la práctica. Con un tiempo de 1m30s741, terminó a solamente 0s021 de Dino Beganovic, quien encabezó la sesión con 1m30s720.
Gabriele Minì consiguió ubicarse entre ambos por una diferencia mínima. El piloto de MP Motorsport fue segundo, a 0s015 del mejor registro, y relegó a Varrone al tercer lugar por apenas seis milésimas.
El argentino quedó así dentro de un grupo extremadamente ajustado: los tres primeros terminaron separados por solo 21 milésimas.
Un comienzo que invitaba a ilusionarse
Colton Herta estableció las primeras referencias de la práctica, antes de que su compañero Ritomo Miyata tomara el control. Posteriormente apareció Rafael Câmara, quien mejoró considerablemente los tiempos y se mantuvo al frente durante buena parte de la sesión.
La actividad debió interrumpirse cuando Mari Boya bloqueó durante la frenada de la primera curva e impactó contra las barreras. La bandera roja se mantuvo hasta que faltaban 19 minutos para el cierre.
Después de la reanudación comenzaron a aparecer los mejores registros. Minì pasó al frente con 1m30s744 y consiguió una diferencia de cuatro décimas sobre sus perseguidores.
Beganovic respondió poco después y bajó hasta 1m30s720. Varrone se ubicó momentáneamente segundo, a 21 milésimas, pero Minì mejoró en su siguiente intento y desplazó al argentino al tercer puesto.
Nikola Tsolov también llegó a marcar un tiempo más rápido, aunque su vuelta fue anulada por exceder los límites de la pista. El líder del campeonato terminó cuarto, por delante de Câmara.
El desempeño de Varrone representó una de las sorpresas positivas del entrenamiento y permitió pensar en la posibilidad de luchar por los primeros lugares durante la clasificación.
La clasificación cambió el panorama
El argentino no consiguió trasladar ese rendimiento a la sesión que definió las parrillas de largada. Su mejor vuelta fue de 1m29s829, registro que lo dejó en el 16° puesto.
Varrone terminó a 0s933 de Kush Maini, autor de la pole position con un tiempo de 1m28s896. El piloto de ART Grand Prix fue el único que logró completar una vuelta por debajo del minuto y 29 segundos.
Rafael Câmara terminó segundo, a poco más de una décima, mientras que Noel León se clasificó tercero. Joshua Duerksen fue cuarto y Tasanapol Inthraphuvasak quedó quinto.
Laurens van Hoepen ocupó el sexto lugar, seguido por Tsolov, Beganovic, Minì y Sebastián Montoya.
La clasificación mostró la dificultad para encontrar el equilibrio correcto en el Hungaroring. Varrone logró bajar en casi un segundo el registro que había marcado durante la práctica, pero sus rivales también mejoraron significativamente con los neumáticos blandos y menor carga de combustible.
Obligado a avanzar
Como la Fórmula 2 solamente invierte los diez primeros lugares para establecer la parrilla del Sprint, el argentino mantendrá su posición y largará 16° en las dos competencias.
Varrone intentará recuperar terreno en un circuito donde los sobrepasos suelen resultar complicados. La largada, la estrategia y el cuidado de los neumáticos serán fundamentales para acercarse a la zona de puntos.
El argentino llega de un fin de semana frustrante en Bélgica. En la carrera principal de Spa-Francorchamps había avanzado hasta la segunda posición y se encaminaba hacia su primer podio, pero una bandera roja alteró su estrategia y terminó relegándolo al 14° lugar.
El Sprint de Hungría comenzará este sábado a las 9.15 de Argentina —14.15 en Budapest—. La carrera principal se disputará el domingo desde las 6.25 de nuestro país.