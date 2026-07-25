Alpine afronta el sábado del Gran Premio de Hungría en una posición delicada. El viernes dejó expuestas las limitaciones del A526 en un circuito que exige altos niveles de carga aerodinámica, precisión en los cambios de dirección y confianza para atacar las curvas lentas.
Alpine llega al sábado contra las cuerdas: la Q2, el primer desafío en Hungría
La falta de agarre, un A526 fuera de su ventana de funcionamiento y el accidente de Franco Colapinto dejaron al equipo con pocas certezas. La tercera práctica será decisiva para recuperar estabilidad antes de una clasificación que se presenta complicada
Pierre Gasly terminó 14° en las dos sesiones y nunca consiguió encontrar un equilibrio satisfactorio. Franco Colapinto, por su parte, perdió la primera práctica al ceder su auto a Paul Aron y se accidentó en la FP2 cuando realizaba su primer simulacro de clasificación con neumáticos blandos.
Los dos pilotos atravesaron jornadas diferentes, pero el diagnóstico conduce al mismo punto: Alpine no logró colocar el auto dentro de su ventana adecuada de funcionamiento.
Un problema que excede el accidente de Colapinto
El choque del argentino en la última curva fue la imagen más visible del viernes, aunque no representa la causa principal de las dificultades. Colapinto comenzó la FP2 sin referencias propias después de ausentarse en la primera sesión y debió adaptarse rápidamente a una pista con poco agarre y afectada por el viento.
El accidente se produjo cuando buscaba el límite con los neumáticos blandos. Hasta ese momento estaba construyendo una vuelta que, según los datos del equipo, podía colocarlo en una posición competitiva. Sin embargo, la pérdida de control interrumpió su trabajo y le impidió completar tanto la simulación de clasificación como una evaluación extensa del comportamiento del auto.
La situación de Gasly permite observar el problema con mayor claridad. El francés completó las dos sesiones, pero terminó 14° en ambas y padeció una falta general de adherencia. Por eso, el rendimiento de Alpine no puede explicarse únicamente por el tiempo de pista perdido por Colapinto.
El A526 quedó fuera de su ventana
Alpine utilizó el viernes para explorar diferentes configuraciones y alejarse deliberadamente de su puesta a punto de referencia. El objetivo fue determinar los límites del auto y recopilar información para el resto del fin de semana.
Esa metodología puede ser útil, pero produjo reacciones extremas en el equilibrio y dejó al A526 fuera de su zona ideal de funcionamiento. En un trazado como el Hungaroring, donde una curva conduce inmediatamente a la siguiente, la falta de estabilidad afecta toda la vuelta.
El auto no mostró el apoyo necesario en los sectores lentos y tampoco ofreció a los pilotos la confianza suficiente para atacar. El viento aumentó las dificultades, pero no fue el único responsable: la falta de carga aerodinámica aparece como una limitación estructural frente a los equipos que actualmente lideran la zona media.
La FP3 será más importante que nunca
El tercer entrenamiento tendrá una doble función para Alpine. El equipo deberá comprobar si los cambios realizados durante la noche permiten devolver el auto a una configuración más estable, mientras Colapinto necesitará recuperar el tiempo de pista perdido.
El argentino tendrá que completar en una sola sesión el trabajo que habitualmente se distribuye durante todo el viernes: adaptarse a las condiciones, reconstruir la confianza después del accidente, probar el comportamiento con distintas cargas de combustible y preparar una vuelta de clasificación.
La necesidad de sumar kilómetros deberá convivir con el riesgo. Alpine no puede permitirse otro incidente antes de la clasificación, pero tampoco puede afrontar la Q1 sin conocer el verdadero límite del auto.
Gasly contará con mayor cantidad de información, aunque sus registros del viernes no ofrecen demasiada tranquilidad. Su principal tarea será verificar si la nueva puesta a punto mejora el agarre y permite mantener el auto dentro de una ventana más consistente.
La Q2 aparece como el objetivo inmediato
La posibilidad de luchar por la Q3 parece lejana de acuerdo con el rendimiento del viernes. Alpine deberá concentrarse primero en superar la Q1, algo que consiguió en todas las clasificaciones disputadas durante la temporada.
El problema es que la zona media se encuentra cada vez más ajustada. Racing Bulls y Audi han avanzado en las últimas carreras, mientras Alpine espera un paquete de mejoras que recién debutará en Zandvoort, después del receso de verano.
Esa diferencia en los tiempos de desarrollo dejó al equipo en una posición incómoda. El A526 todavía puede competir cuando encuentra una configuración adecuada, como demostró en Spa, pero actualmente dispone de menos margen que varios de sus rivales directos.
El ritmo de carrera no alcanza por sí solo
Alpine ha encontrado mejores respuestas con mayor carga de combustible. Su ritmo en tandas largas le permite plantear estrategias y utilizar sus dos autos para disputar posiciones frente a otros equipos.
Sin embargo, esa fortaleza pierde valor en Hungría si la clasificación obliga a largar desde el fondo. El Hungaroring ofrece pocas oportunidades claras de adelantamiento y convierte la posición de partida en un factor fundamental.
Por eso, el principal desafío del sábado será conseguir que el rendimiento en una vuelta no condicione todo el fin de semana. Una eliminación doble en la Q1 dejaría al equipo obligado a depender de la estrategia, la degradación y posibles neutralizaciones para recuperar terreno.
Un sábado para limitar los daños
Alpine no parece contar actualmente con el rendimiento necesario para pelear entre los diez primeros en condiciones normales. La prioridad será corregir el equilibrio, recuperar confianza y evitar una clasificación que agrave las dificultades del viernes.
Gasly necesita comprobar que los cambios de puesta a punto pueden devolverle sensaciones más previsibles. Colapinto deberá reconstruir su fin de semana prácticamente desde cero, con apenas una hora de actividad antes de la clasificación.
La FP3 mostrará si Alpine encontró respuestas durante la noche o si sus problemas responden a limitaciones que no pueden solucionarse únicamente mediante ajustes. La Q2 aparece como el primer objetivo; alcanzarla, después de un viernes tan complejo, ya representaría una señal de recuperación.