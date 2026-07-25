El Litoral en el GP de Hungría

Alpine llega al sábado contra las cuerdas: la Q2, el primer desafío en Hungría

La falta de agarre, un A526 fuera de su ventana de funcionamiento y el accidente de Franco Colapinto dejaron al equipo con pocas certezas. La tercera práctica será decisiva para recuperar estabilidad antes de una clasificación que se presenta complicada