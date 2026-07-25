El Litoral en el GP de Hungría

Varrone remontó cinco posiciones y quedó a un paso de los puntos en Hungría

El argentino avanzó desde el 16º hasta el 11º puesto en la carrera Sprint de Fórmula 2 disputada en Budapest. Gabriele Minì se llevó la victoria y recortó su desventaja ante Nikola Tsolov, quien abandonó tras un choque con Sebastián Montoya.