Nicolás Varrone completó una buena remontada en la carrera Sprint de la Fórmula 2 en el Hungaroring. El argentino largó desde la 16ª posición, avanzó cinco lugares y recibió la bandera a cuadros en el 11º puesto, muy cerca de ingresar en la zona de puntos.
Varrone remontó cinco posiciones y quedó a un paso de los puntos en Hungría
El argentino avanzó desde el 16º hasta el 11º puesto en la carrera Sprint de Fórmula 2 disputada en Budapest. Gabriele Minì se llevó la victoria y recortó su desventaja ante Nikola Tsolov, quien abandonó tras un choque con Sebastián Montoya.
La victoria quedó en manos de Gabriele Minì. El piloto de MP Motorsport administró sus neumáticos durante la primera mitad de la competencia, superó a Sebastián Montoya en la vuelta 17 y luego construyó una diferencia que le permitió alcanzar su segundo triunfo de la temporada.
Dino Beganovic terminó segundo para DAMS, mientras que Laurens van Hoepen completó el podio con el Trident. Rafael Câmara fue cuarto, por delante de Kush Maini y Tasanapol Inthraphuvasak.
Varrone avanzó desde la largada
Varrone comenzó la Sprint desde el 16º lugar como consecuencia de la inversión de las primeras diez posiciones de la clasificación del viernes. El argentino tuvo una buena salida y ganó tres puestos durante la primera vuelta para colocarse 13º.
A partir de allí, el piloto de Van Amersfoort Racing se mantuvo cerca de John Bennett y del grupo que peleaba por las últimas posiciones puntuables. La escasa degradación y las pocas oportunidades de adelantamiento en el Hungaroring dificultaron su avance durante gran parte de la competencia.
En la punta, Montoya conservó el liderazgo en la largada, seguido por Minì y Tsolov. El italiano de MP se mantuvo a menos de un segundo del colombiano, pero esperó hasta la segunda mitad de la carrera para lanzar su ataque.
En la vuelta 17, Minì aprovechó el DRS y obligó a Montoya a defenderse en la primera curva. El colombiano bloqueó sus neumáticos y el italiano completó la maniobra en la curva 2 para pasar al primer puesto.
El choque que dejó afuera a Montoya y Tsolov
La pelea por el segundo lugar terminó con un fuerte golpe de escena. Tsolov intentó superar a Montoya con una maniobra por el interior de la curva 1, pero ambos autos se tocaron.
Montoya quedó fuera de carrera inmediatamente, mientras que Tsolov sufrió daños que también lo obligaron a abandonar. El incidente provocó la activación del Auto de Seguridad Virtual y permitió que Minì conservara una ventaja superior a los dos segundos sobre Beganovic.
Los abandonos también favorecieron el avance de Varrone, quien pasó a ocupar el 11º lugar. En la reanudación, el argentino intentó acercarse a Bennett para ingresar entre los diez primeros, aunque finalmente cruzó la meta a casi dos segundos del británico.
La sanción de cinco segundos aplicada a Noel León por una infracción durante el período de neutralización modificó algunas posiciones dentro de los puntos, pero no alcanzó para que Varrone pudiera avanzar en el resultado definitivo.
Minì se acerca a Tsolov
Minì administró la diferencia durante las últimas vueltas y se quedó con la victoria, acompañado en el podio por Beganovic y Van Hoepen. Câmara terminó cuarto, seguido por Maini, Inthraphuvasak, Joshua Dürksen y Martinius Stenshorne. León y Bennett completaron los diez primeros.
El triunfo, acompañado por el punto adicional de la vuelta rápida, le permitió a Minì llegar a 145 unidades y reducir a 16 puntos la diferencia con Tsolov, quien continúa al frente del campeonato con 161. Câmara ocupa el tercer puesto con 130.
La actividad de la Fórmula 2 continuará este domingo con la carrera principal, que comenzará a las 11:25 de Hungría 6:25 de Argentina y tendrá a Kush Maini desde la pole position. Varrone partirá sexto y contará con una nueva oportunidad para pelear por los puntos.