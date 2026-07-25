La pole position de Lando Norris en el Gran Premio de Hungría confirmó que McLaren dio un paso adelante con su nuevo paquete aerodinámico. Sin embargo, el resultado necesita una lectura más profunda: el equipo aprovechó al máximo sus fortalezas en el Hungaroring, pero todavía no posee una superioridad que le permita afrontar la carrera como claro favorito.
McLaren en el Hungaroring: cuando las sorpresas hablan más que los planes
Lando Norris aseguró la primera pole del año para el equipo, pero Andrea Stella ya está pensando en cómo defenderla
Norris fue el más rápido en cada sesión del sábado. Encabezó la tercera práctica, la Q1, la Q2 y finalmente la Q3, donde superó a Lewis Hamilton por apenas 12 milésimas. La regularidad del británico demuestra que el resultado no fue casual, aunque la mínima diferencia también deja en evidencia lo ajustada que continúa la lucha entre McLaren, Ferrari y Mercedes.
La clave estuvo en el nuevo piso. Durante el viernes, McLaren realizó una comparación directa: Norris utilizó la actualización y Oscar Piastri mantuvo la versión anterior. Los datos convencieron al equipo y ambos monoplazas recibieron el paquete completo desde el comienzo de la FP3.
La mejora ofreció exactamente lo que McLaren buscaba: mayor rendimiento en las curvas combinadas y una plataforma aerodinámica más estable. El MCL40 marcó diferencias especialmente en el segundo sector, la zona más técnica y sinuosa del circuito.
Norris cedía tiempo frente a sus rivales en los sectores primero y tercero, pero recuperaba toda la diferencia en el tramo central. Esto indica que McLaren no tiene necesariamente el coche más completo de la parrilla, pero sí uno especialmente adaptado a las características del Hungaroring.
“Es fantástico volver a estar en la pole. El auto funcionó muy bien y el equipo hizo un trabajo brillante con las mejoras. Sin ellas, seguramente no estaríamos aquí”, reconoció Norris.
Una confirmación, pero todavía no una sentencia
El resultado valida la dirección técnica elegida por McLaren, aunque no permite afirmar que el equipo haya modificado definitivamente las jerarquías de la temporada.
Andrea Stella describió la pole como “fantástica y, en cierta medida, sorprendente”. Su declaración no fue una simple muestra de prudencia. El director considera que algunos rivales dejaron tiempo sin aprovechar y que McLaren necesitó ejecutar prácticamente a la perfección la clasificación para quedarse con el primer puesto.
Norris tampoco completó una vuelta ideal, pero logró maximizar el sector donde su coche era más competitivo. Esa capacidad para aprovechar la oportunidad fue tan importante como el funcionamiento del nuevo piso.
“Todavía tenemos mucho por mejorar, pero este resultado confirma que nuestra dirección de desarrollo parece ser la correcta”, sostuvo Stella.
La palabra más importante es “dirección”. McLaren encontró un camino de evolución que comienza a entregar resultados, aunque todavía debe demostrar que puede sostenerlos en diferentes circuitos y condiciones.
El propio Norris lo reconoció: “Necesitamos algunos resultados más como este para sentirnos verdaderamente confiados sobre nuestro rendimiento”.
Ferrari todavía aparece como la referencia
La paradoja del sábado es que McLaren logró la pole, pero no se considera favorito para ganar. Tanto Norris como Stella señalaron a Ferrari como la principal amenaza para las 70 vueltas del domingo.
Hamilton quedó a solo 12 milésimas antes de recibir su penalización y Charles Leclerc avanzó hasta la segunda posición. La escudería italiana mostró velocidad en una vuelta y, especialmente, un ritmo competitivo durante las tandas largas del viernes.
“Las Ferrari mostraron un ritmo increíble y la degradación de los neumáticos será un factor importante. Ganarles no será sencillo”, advirtió Norris.
Stella fue todavía más contundente: “Creemos que Ferrari sigue siendo el favorito para la carrera”.
McLaren puede tener una pequeña ventaja en las curvas del sector central, pero el domingo necesitará algo más que velocidad pura. La gestión de los neumáticos, la temperatura de la pista y la capacidad para mantener la posición serán determinantes en un circuito donde adelantar resulta especialmente complicado.
También existe un componente estratégico. Piastri avanzó al tercer lugar por las penalizaciones de Hamilton y Kimi Antonelli, por lo que McLaren tendrá sus dos coches alrededor de Leclerc. Esa superioridad numérica abre posibilidades, pero también obliga al equipo a administrar los intereses de dos pilotos con aspiraciones importantes.
La carrera dará la verdadera respuesta
La pole de Norris fue una recompensa para el trabajo desarrollado en la fábrica y una señal alentadora después de una primera parte de temporada dominada principalmente por Mercedes. También fue la demostración de que McLaren consiguió trasladar una mejora técnica al cronómetro sin atravesar un largo período de adaptación.
Pero la clasificación mostró una fotografía demasiado ajustada como para establecer un nuevo orden. Norris necesitó una vuelta muy bien ejecutada y la principal fortaleza de su coche apareció precisamente en el sector que mejor se ajustaba al nuevo paquete.
El verdadero examen llegará en la carrera. Si McLaren logra controlar la degradación, responder a Ferrari durante las tandas largas y convertir la pole en victoria, la actualización habrá significado algo más que un buen sábado.
Por ahora, el equipo encontró el camino y volvió a colocarse en la pelea. El domingo deberá demostrar si también tiene las herramientas para permanecer allí.