Fórmula 2

Noel León aprovechó la estrategia y logró su primera victoria principal; Varrone fue 12°

El mexicano se benefició con la aparición del auto de seguridad virtual y consiguió su tercer triunfo de la temporada, aunque el primero en una carrera principal. Kush Maini y Rafael Câmara completaron el podio, mientras que Nicolás Varrone terminó fuera de los puntos.