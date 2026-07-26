Noel León ganó la carrera principal de la Fórmula 2 en Hungría y consiguió su tercera victoria de la temporada, después de haberse impuesto anteriormente en dos competencias sprint. El piloto de Campos Racing aprovechó una situación favorable durante las detenciones en boxes y resistió la presión de Kush Maini y Rafael Câmara en las últimas vueltas.
Noel León aprovechó la estrategia y logró su primera victoria principal; Varrone fue 12°
El mexicano se benefició con la aparición del auto de seguridad virtual y consiguió su tercer triunfo de la temporada, aunque el primero en una carrera principal. Kush Maini y Rafael Câmara completaron el podio, mientras que Nicolás Varrone terminó fuera de los puntos.
Maini realizó una excelente largada desde la pole position y conservó el liderazgo, pese a bloquear sus neumáticos en la primera curva. León, que partió tercero, superó a Câmara antes de llegar al primer frenaje y avanzó al segundo puesto.
Durante los primeros metros también se produjo un contacto entre Nikola Tsolov, John Bennett y Martinius Stenshorne. Este último sufrió daños en la dirección de su monoplaza y cayó hasta el fondo del pelotón.
Maini comenzó a imponer un ritmo muy fuerte y rápidamente construyó una ventaja superior a los cinco segundos. Por detrás, León administraba sus neumáticos mientras contenía la presión de Câmara.
Tsolov, uno de los pilotos que había comenzado con la estrategia alternativa, inició su recuperación después de una salida de pista durante las primeras vueltas. El líder del campeonato ingresó al top 10 luego de superar a Nicolás Varrone en la primera curva y posteriormente adelantó a Sebastián Montoya en el mismo sector.
La neutralización que cambió la carrera
El momento determinante llegó en la vuelta 16, cuando León ingresó a boxes para cumplir con su detención obligatoria. El mexicano regresó a la pista poco antes de que se activara el auto de seguridad virtual por la detención de Rafael Villagómez en la curva 12.
La neutralización favoreció al piloto de Campos Racing. Maini permaneció en pista hasta la vuelta 21 y, cuando finalmente realizó su parada, regresó por detrás de León. Además, quedó atrapado durante algunos giros detrás de competidores que todavía no habían pasado por boxes y perdió un tiempo decisivo.
Câmara también realizó su detención y volvió a la pista seis segundos detrás de León, con Laurens van Hoepen muy cerca. Una vez que los pilotos que todavía no habían parado comenzaron a ingresar a boxes, el mexicano quedó como líder efectivo de la competencia.
Con el camino despejado, Maini redujo rápidamente la diferencia y arrastró a Câmara hasta la pelea por la victoria. A falta de diez vueltas, la ventaja de León ya era inferior a los tres segundos.
Los tres primeros quedaron separados por menos de dos segundos durante el tramo final. Maini llegó a colocarse a menos de un segundo y pudo utilizar el DRS para presionar al mexicano, mientras Câmara permanecía expectante en el tercer lugar.
León administró correctamente sus neumáticos y no cometió errores. En la última vuelta, Maini perdió la posibilidad de utilizar el DRS y se quedó sin una oportunidad final de ataque.
El piloto de Campos Racing recibió la bandera a cuadros con 0,887 segundos de ventaja sobre Maini y 1,376 respecto de Câmara. De esta manera, consiguió su primera victoria en una carrera principal de Fórmula 2 y su tercer triunfo de la temporada, después de ganar dos sprints.
Van Hoepen terminó cuarto, seguido por Tasanapol Inthraphuvasak y Dino Beganovic. Tsolov completó su recuperación en el séptimo lugar después de superar a Gabriele Minì y Joshua Dürksen durante las últimas vueltas.
Dürksen finalizó octavo, Minì fue noveno y John Bennett consiguió el último punto disponible al terminar décimo. Alexander Dunne quedó a menos de medio segundo de Bennett y ocupó la 11ª posición.
La estrategia condicionó a Varrone
Nicolás Varrone comenzó la carrera con neumáticos blandos y llegó a ocupar el décimo puesto, pero la pérdida de rendimiento del compuesto comenzó a condicionar su ritmo y lo alejó de la zona de puntos.
El piloto de Van Amersfoort Racing debió ingresar a boxes para colocar neumáticos medios y regresó a la pista en la 20ª posición. Desde allí inició una recuperación en la que aprovechó las detenciones de otros competidores y evitó diferentes incidentes para volver a avanzar dentro del pelotón.
Durante ese recorrido protagonizó una maniobra con Tsolov que quedó bajo investigación de los comisarios deportivos. El líder del campeonato, que utilizaba la estrategia alternativa, logró superarlo con una maniobra en la primera curva.
Varrone continuó recuperando posiciones y recibió la bandera a cuadros en el 12° lugar, a 38,671 segundos del ganador. Terminó detrás de Dunne y por delante de Ritomo Miyata, aunque no consiguió regresar a la zona de puntos.
El argentino cerró así otro fin de semana complejo en la Fórmula 2. Después de finalizar séptimo en la carrera sprint, no pudo sumar el domingo y se retiró de Budapest con 14 puntos en el campeonato.
Stenshorne, pese a completar la competencia con dos vueltas menos por los problemas sufridos al comienzo, registró la vuelta más rápida con un tiempo de 1 minuto 31 segundos 415 milésimas en el giro 26.
Tsolov continúa como líder
Nikola Tsolov se mantiene al frente del campeonato con 167 puntos. Gabriele Minì ocupa el segundo lugar con 147 y Rafael Câmara se acercó a solamente dos unidades del italiano, con 145.
Alexander Dunne permanece cuarto con 108 puntos, mientras que León avanzó al quinto puesto con 94 después de su victoria.
En el campeonato de equipos, Campos Racing lidera con 261 puntos, seguido por Invicta Racing con 187 y MP Motorsport con 176.
La Fórmula 2 regresará después del receso de verano para disputar la décima fecha de la temporada en Monza, del 4 al 6 de septiembre.