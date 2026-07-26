La Fórmula 1 y la Federación Internacional del Automóvil confirmaron que el circuito de Sepang regresará al calendario durante la temporada 2026. El trazado de Malasia albergará el Gran Premio de Bahréin del 2 al 4 de octubre, entre las competencias de Azerbaiyán y Singapur.
La Fórmula 1 regresará a Sepang para disputar el Gran Premio de Bahréin
Malasia recibirá la competencia del 2 al 4 de octubre en reemplazo de la carrera que no pudo realizarse en Bahréin. El acuerdo todavía está sujeto a la aprobación definitiva del Consejo Mundial del Motor de la FIA.
La prueba llevará oficialmente el nombre de Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 en Malasia. La medida permitirá conservar una de las fechas del campeonato que, debido a las dificultades regionales, no podía disputarse en su escenario habitual.
El acuerdo fue alcanzado entre la Fórmula 1, la FIA y los gobiernos de Bahréin y Malasia. Sin embargo, todavía se encuentra sujeto a la firma de los documentos finales y a la aprobación del Consejo Mundial del Deporte Motor.
Según informaron los organizadores, el resto del calendario de la temporada 2026 no sufrirá modificaciones.
El regreso de un circuito histórico
Sepang recibió por primera vez a la Fórmula 1 en 1999 y se mantuvo dentro del calendario hasta 2017. El escenario malasio se caracteriza por sus largas rectas, las curvas rápidas y las condiciones climáticas cambiantes, con elevadas temperaturas y frecuentes lluvias.
La última competencia disputada en el circuito fue ganada por Max Verstappen con Red Bull. El neerlandés superó a Lewis Hamilton y consiguió allí la segunda victoria de su trayectoria en la Fórmula 1.
El trazado, de 5,543 kilómetros, volverá ahora al campeonato después de nueve años, aunque en esta oportunidad no lo hará bajo la denominación de Gran Premio de Malasia, sino como sede excepcional de la fecha correspondiente a Bahréin.
Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, destacó la capacidad del campeonato para adaptarse y encontrar una solución que permita mantener la carrera.
“Esta es una noticia fantástica para nuestros aficionados. Podrán continuar disfrutando de un calendario completo y, al mismo tiempo, ver el regreso de la Fórmula 1 a un gran circuito”, señaló Domenicali.
El directivo también agradeció la colaboración de los gobiernos de Bahréin y Malasia, de la FIA y de las autoridades de ambos escenarios para concretar el acuerdo.
La seguridad, como prioridad
Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, explicó que durante las negociaciones se analizaron diferentes alternativas y aseguró que la seguridad de los equipos, oficiales, voluntarios y aficionados fue la principal prioridad.
El dirigente destacó además la importancia histórica de Malasia para la categoría y consideró que el regreso a Sepang demuestra la fortaleza de la cooperación internacional dentro del automovilismo.
El príncipe Salman bin Hamad Al Khalifa, heredero y primer ministro de Bahréin, agradeció el respaldo recibido para mantener la competencia dentro del calendario, pese a los desafíos que atraviesa la región.
Por su parte, el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, aseguró que el país está preparado para recibir nuevamente a la Fórmula 1, sus equipos y los aficionados de todo el mundo.
La información sobre la venta de entradas será anunciada próximamente. Si obtiene las aprobaciones pendientes, Sepang volverá a escuchar los motores de la Fórmula 1 entre el 2 y el 4 de octubre.