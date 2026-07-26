El Litoral en el GP de Hungría

La Fórmula 1 regresará a Sepang para disputar el Gran Premio de Bahréin

Malasia recibirá la competencia del 2 al 4 de octubre en reemplazo de la carrera que no pudo realizarse en Bahréin. El acuerdo todavía está sujeto a la aprobación definitiva del Consejo Mundial del Motor de la FIA.