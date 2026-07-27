El Litoral en el GP de Hungría

María Catarineu, sobre el futuro de Colapinto: señales, silencios y una confirmación pendiente

La representante del argentino habló mano a mano con El Litoral en Hungría. No confirmó su continuidad en Alpine, pero transmitió confianza en su futuro dentro de la Fórmula 1. La ansiedad por conocer el anuncio, la paridad con Gasly y un proyecto que tiene como gran objetivo luchar algún día por el campeonato mundial.