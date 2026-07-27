María Catarineu no necesita mirar una planilla de tiempos para saber cómo está Franco Colapinto. Lo conoce desde que era un adolescente que acababa de llegar a Europa con más sueños que recursos, cuando la Fórmula 1 todavía parecía una posibilidad demasiado lejana.
María Catarineu, sobre el futuro de Colapinto: señales, silencios y una confirmación pendiente
La representante del argentino habló mano a mano con El Litoral en Hungría. No confirmó su continuidad en Alpine, pero transmitió confianza en su futuro dentro de la Fórmula 1. La ansiedad por conocer el anuncio, la paridad con Gasly y un proyecto que tiene como gran objetivo luchar algún día por el campeonato mundial.
Por eso, antes de hablar de contratos, equipos o negociaciones, María habla de la persona. De su estado de ánimo, de la presión que soporta y de la necesidad de que pueda disfrutar aquello que consiguió después de tantos años de esfuerzo.
“Mi felicidad depende de que Franco sea feliz”, resume durante un mano a mano con El Litoral, realizado el sábado por la tarde en el VIP de Alpine, antes de la clasificación del Gran Premio de Hungría.
La frase permite comprender una relación que excede largamente el vínculo convencional entre un piloto y su representante. Catarineu acompaña a Colapinto desde finales de 2018 y comienzos de 2019. Lo vio crecer, ganar, perder, quedarse sin presupuesto, abrirse camino en Europa y alcanzar la Fórmula 1. También estuvo a su lado cuando la exposición convirtió cada resultado, cada gesto y cada declaración en motivo de análisis.
Ahora existe una pregunta inevitable: ¿qué sucederá con Franco en 2027?
María no pronuncia el “sí” que permitiría anunciar la continuidad del argentino en Alpine. No se adelanta a los tiempos del equipo ni convierte las negociaciones en una confirmación. Pero tampoco transmite preocupación por su permanencia en la Fórmula 1.
En sus palabras aparece la confianza de quien considera que el camino seguirá. Alpine representa la posibilidad más cercana y natural, aunque todavía falta el anuncio que transforme las señales en una certeza.
Un futuro encaminado, pero sin confirmación
Catarineu conoce perfectamente el peso de cada palabra dentro del paddock. Por eso elige la prudencia. Sabe que en la Fórmula 1 nada puede darse por cerrado hasta que el acuerdo esté firmado y comunicado oficialmente.
Su cautela, sin embargo, no significa que dude de Franco.
Para María, Colapinto no es un piloto de paso ni una aparición sostenida solamente por el entusiasmo que despierta en la Argentina. Es un corredor con condiciones para permanecer durante muchos años en la máxima categoría y convertirse en el gran representante del país dentro de esta generación.
La continuidad en Alpine aparece encaminada, pero no confirmada. Esa diferencia es central. María no hace un anuncio, aunque deja la sensación de que existe confianza en que el próximo paso podrá darse dentro de la estructura de Enstone.
Colapinto conoce el equipo, participa de su proyecto deportivo, mantiene una buena relación de trabajo con Pierre Gasly y cuenta con el respaldo público de Flavio Briatore.
“Si el rendimiento de Franco es el que tiene actualmente y la relación entre Franco y Pierre continúa como ahora, ¿por qué no?”, señaló Briatore cuando fue consultado sobre la formación de 2027.
El asesor ejecutivo de Alpine también destacó el potencial del argentino al afirmar que “tiene el talento para ser uno de los mejores pilotos” y remarcó su crecimiento personal: “El año pasado todavía era un niño. Ahora está más tranquilo”.
Esas declaraciones fortalecen su posición, aunque no reemplazan la confirmación que todavía esperan Franco y sus representantes.
La paridad con Gasly y la autocrítica de Alpine
La confianza de Catarineu en el futuro de Franco no se apoya solamente en su popularidad, en el acompañamiento de los patrocinadores o en la dimensión comercial que alcanzó su figura. También existe un argumento deportivo: Colapinto consiguió acercarse progresivamente a Gasly, el piloto de referencia de Alpine.
La clasificación de Hungría volvió a demostrarlo. Gasly y Colapinto quedaron separados por una diferencia mínima y largaron 12° y 13°, respectivamente. El argentino consiguió esa paridad pese a haber perdido una parte importante de la actividad del viernes por el accidente sufrido durante la segunda práctica.
Steve Nielsen, director general de Alpine y una de las personas involucradas en la evaluación de la formación de 2027, reconoció el trabajo de los dos pilotos y realizó una autocrítica que ayuda a comprender el presente del equipo.
“Tanto Pierre como Franco han estado trabajando duro con los ingenieros para encontrar más tiempo por vuelta, lo cual hicimos de viernes a sábado”, señaló después de la clasificación.
Nielsen fue todavía más claro al referirse a las limitaciones del A526: “Felicitaciones a ambos pilotos, ya que están esforzándose al máximo y haciendo lo mejor que pueden con las herramientas que tienen disponibles actualmente”.
La frase representa una admisión importante. Alpine reconoce que sus pilotos están llevando el auto cerca de su límite y que la responsabilidad de dar el siguiente paso ya no recae únicamente sobre ellos.
“Sabemos que depende de nosotros como equipo darles un coche mejor”, completó Nielsen.
El mensaje adquiere mayor relevancia porque fue el propio directivo quien anteriormente había dejado abierta la continuidad de Colapinto. Nielsen había explicado que Gasly tenía asegurado su lugar y que Franco debía demostrar que era suficientemente bueno para conservar el suyo.
Desde entonces, el argentino respondió dentro de la pista. Consiguió acercarse a su compañero, sumó puntos en carreras importantes y mostró una evolución que se sostuvo incluso durante fines de semana difíciles.
Hungría no terminó de la manera esperada. Alpine quedó fuera de los puntos, con Gasly duodécimo y Colapinto decimoquinto, y perdió terreno frente a Racing Bulls. Sin embargo, el resultado no borra la paridad mostrada durante la clasificación ni modifica el diagnóstico principal: el equipo necesita mejorar el auto.
Las actualizaciones previstas para Zandvoort serán importantes para comprobar si Alpine puede recuperar parte del rendimiento perdido. También llegarán en un momento sensible, cuando la estructura debe resolver quién acompañará a Gasly durante la próxima temporada.
María conoce esas señales y sabe cuánto pesan dentro de una negociación. La cercanía con Gasly, el reconocimiento de Nielsen y el respaldo público de Briatore fortalecen la posición de Franco, aunque ninguno de esos elementos constituye por sí solo una confirmación.
Una ansiedad compartida
La prudencia de María no debe confundirse con indiferencia. Detrás de sus palabras medidas también aparece la ansiedad por conocer una decisión que involucra el futuro de alguien a quien acompaña desde que era adolescente.
Es la misma inquietud que Colapinto había dejado ver durante la conferencia de prensa en Spa-Francorchamps. Franco quería saber qué sucedería con su carrera en 2027. No porque dudara de sus condiciones, sino porque prolongar la incertidumbre también desgasta.
Conocer la decisión le permitiría liberar la cabeza, alejarse de los rumores y concentrarse plenamente en manejar.
A María y a Jamie Campbell-Walter les ocurre algo parecido. Son quienes negocian, escuchan al equipo y conocen cada movimiento alrededor de Franco. Confían en que el camino continuará, pero esa confianza no elimina el deseo de que la definición llegue cuanto antes.
Los tres esperan lo mismo, aunque ocupen lugares diferentes. Franco necesita la tranquilidad del piloto que quiere saber dónde correrá. María y Jamie buscan la certeza de haber asegurado el próximo paso de un proyecto que construyen desde hace más de siete años.
No hay temor. Hay ansiedad. La ansiedad lógica de quienes sienten que hicieron el trabajo, que el piloto respondió dentro de la pista y que ahora aguardan el momento del anuncio.
Franco también participa de las decisiones
Catarineu deja en claro que Colapinto no permanece al margen mientras sus representantes resuelven su carrera.
Las decisiones importantes se conversan entre Franco, María y Jamie. Cada uno aporta una mirada diferente. Jamie, desde su experiencia como expiloto y su conocimiento deportivo; María, desde las negociaciones, la planificación y la dimensión humana; y Colapinto, desde sus sensaciones dentro del auto y su convivencia cotidiana con el equipo.
No existe una determinación tomada por encima del piloto. Franco escucha, pregunta, analiza y participa porque es su carrera la que está en juego.
María y Jamie tampoco trabajan bajo una relación jerárquica. Ambos fundaron Bullet Sports Management y comparten responsabilidades. Ninguno se encuentra por encima del otro: transitan juntos las negociaciones, los fracasos y los logros.
Dentro de esa estructura, Catarineu reconoce que su aporte principal aparece en el costado humano. Se ocupa de que Franco tenga alrededor a las personas adecuadas, pueda concentrarse en competir y encuentre contención cuando los resultados, la presión o la exposición lo golpean.
“No soy su madre ni quiero serlo”, explicó anteriormente, aunque reconoció que intenta ofrecerle la protección que necesita alguien que dejó su país siendo muy joven y tuvo que crecer lejos de su familia.
Un camino que no termina en 2027
Para el entorno de Colapinto, conseguir la continuidad durante otra temporada no representa la meta final. Es apenas el siguiente paso.
María y Jamie no trabajaron durante más de siete años para que Franco llegara a la Fórmula 1, disputara algunas temporadas y se conformara con haber cumplido aquel primer sueño. El recorrido fue pensado con una ambición mucho mayor.
El camino, según le remarcó Catarineu a El Litoral, está trazado para darle las herramientas necesarias para que algún día pueda luchar por el campeonato mundial.
Eso no significa prometer que Colapinto será campeón. Nadie puede garantizar un resultado de semejante dimensión en la Fórmula 1. Significa que cada decisión deportiva se toma mirando ese objetivo: consolidarlo, permitirle crecer, acompañarlo en su maduración y colocarlo en condiciones de competir, algún día, por los máximos resultados.
El primer desafío es asegurar su lugar en 2027. Después habrá tiempo para evaluar cada etapa, el crecimiento del piloto, la evolución de Alpine y las oportunidades que presente el mercado.
No hace falta plantear ahora si el equipo francés será el destino definitivo de toda su carrera. El presente exige resolver el próximo paso. Más adelante, Franco, María y Jamie volverán a analizar qué camino lo acerca mejor a la gran meta.
La nueva era de Alpine con Gucci
Alpine también se prepara para iniciar una etapa comercial completamente diferente. Desde 2027, Gucci será su patrocinador principal y la escudería pasará a competir bajo la denominación Gucci Racing Alpine Formula One Team.
La llegada de una de las casas de moda más reconocidas del mundo representa mucho más que un cambio de nombre, colores o imagen. La asociación pretende conectar la Fórmula 1 con un público joven y global, vinculado no solamente con el automovilismo, sino también con la moda, la cultura y las nuevas formas de comunicación.
Dentro de ese proyecto, Colapinto posee un valor que excede lo que hace con el auto.
Franco multiplica la repercusión de todo aquello con lo que se relaciona. Sus publicaciones, campañas y apariciones generan una respuesta inmediata entre sus seguidores. Existe una identificación emocional muy fuerte entre el piloto y el público que lo acompaña.
Es querido por los jóvenes de su edad, reconocido por los pilotos de su generación y seguido también por adultos que crecieron escuchando las historias de Juan Manuel Fangio y Carlos Reutemann.
Colapinto reúne juventud, espontaneidad, proyección internacional y una comunidad que no se limita al automovilismo. Es una figura deportiva, pero también se convirtió en un fenómeno popular y comercial.
Ese poder de comunicación no reemplaza el rendimiento. En la Fórmula 1, la popularidad puede fortalecer una negociación, pero la permanencia se define principalmente en la pista. Franco lo sabe y su entorno también.
Sin embargo, su capacidad para conectar a Alpine y a sus patrocinadores con millones de personas completa el perfil de un piloto moderno: rápido, joven, reconocible y capaz de generar una identificación que atraviesa fronteras y edades.
El piloto que reconectó a la Argentina con la Fórmula 1
Colapinto consiguió algo que parecía muy difícil: devolvió la Fórmula 1 a la vida cotidiana de los argentinos.
Su llegada reunió a las familias frente al televisor, modificó horarios y recuperó conversaciones que durante años habían quedado vinculadas con la nostalgia. Los más jóvenes encontraron un piloto propio. Los mayores volvieron a hablar de Fangio y Reutemann, los dos grandes símbolos nacionales dentro de la máxima categoría.
Franco recién comienza a construir su historia y no corresponde compararlo deportivamente con ellos. Sin embargo, consiguió restablecer una conexión emocional que parecía perdida.
También volvió a colocar a la Argentina dentro del mapa cotidiano de la Fórmula 1. En los circuitos europeos aparecen banderas, camisetas y grupos de aficionados que recorren miles de kilómetros para acompañarlo.
La exhibición realizada en Buenos Aires frente a una multitud mostró el alcance del fenómeno. Argentina volvió a demostrar que conserva una enorme pasión por el automovilismo y que existe una nueva generación dispuesta a acompañar el posible regreso de un Gran Premio.
Actualmente se trabaja sobre esa posibilidad. El proyecto contempla la modernización del Autódromo Oscar y Juan Gálvez para alcanzar la homologación Grado 1 exigida por la FIA. Existen conversaciones y voluntad de avanzar, aunque todavía no hay una fecha confirmada en el calendario.
Colapinto no garantiza por sí solo el regreso de la Fórmula 1, pero modificó el contexto. Volvió a colocar al país frente a quienes toman las decisiones y demostró que la Argentina conserva un público capaz de movilizarse alrededor de la categoría.
Sería regresar a la tierra de Fangio y Reutemann, pero con un representante de esta época: joven, espontáneo, global y acompañado por una comunidad que multiplica todo lo que toca.
De aquella libreta al sueño más grande
María conoció a Franco cuando trabajaba en el área financiera de Drivex. Aquel joven argentino llegó a España con una libreta en la que anotaba cada indicación y con una capacidad que rápidamente llamó su atención.
“Vi a un niño humilde con una libreta en la que tomaba notas y en carrera los destrozó a todos”, recordó Catarineu sobre aquel primer encuentro.
Después llamó a Jamie y le dijo que tenían que ayudarlo. De aquella conversación nació una sociedad profesional y humana que terminó siendo determinante. Cuando crearon Bullet Sports Management, Colapinto se convirtió en el primer piloto de la agencia.
El recorrido comenzó con el título de la Fórmula 4 Española en 2019. Continuó con el tercer puesto en la Fórmula Renault Eurocup, las victorias en la Fórmula Regional Europea, su crecimiento en la Fórmula 3 y el salto a la Fórmula 2.
Pero el camino estuvo lejos de ser sencillo. Hubo temporadas en las que el presupuesto no alcanzaba y momentos en los que la continuidad dependió de conseguir respaldo económico sobre la hora. María y Jamie buscaron patrocinadores, negociaron con equipos y sostuvieron un proyecto que varias veces estuvo cerca de detenerse.
En 2024 llegó la oportunidad con Williams. Después apareció Alpine, primero como una nueva posibilidad y más tarde como el equipo desde el cual Franco consiguió estabilidad como titular.
Ahora se acerca otra definición. Alpine aparece como el destino más probable para 2027, pero María no lo confirma. Ella también espera. Jamie espera. Franco espera.
Los rumores como parte de la negociación
Alrededor de esa decisión circulan rumores, como ocurrió en cada etapa importante de la carrera de Colapinto. Los hubo cuando buscaba presupuesto para continuar en Europa, cuando Williams debía resolver el reemplazo de Logan Sargeant, cuando su futuro quedó abierto al finalizar 2024 y cuando apareció la posibilidad de Alpine.
Catarineu conoce ese territorio. Sabe que los rumores forman parte del mercado de pilotos y que muchas veces no surgen por casualidad. Algunos intentan ejercer presión, otros buscan instalar candidatos y también están aquellos que anticipan negociaciones reales.
María aprendió a convivir con ellos, a interpretarlos y, cuando es necesario, a utilizarlos a favor de una negociación. No se apresura a desmentir cada versión ni permite que la urgencia externa altere los tiempos del proyecto.
Escucha, analiza y espera. Conoce el valor deportivo, humano y comercial de Franco y sabe que la mejor posición negociadora consiste en tener diferentes posibilidades sin cerrar ninguna puerta antes de tiempo.
Esa experiencia también explica su prudencia al hablar sobre 2027. No confirma la continuidad en Alpine, pero tampoco alimenta la idea de un futuro incierto. Deja que las negociaciones avancen y protege al piloto de un ruido que, dentro de la Fórmula 1, nunca desaparece por completo.
Detrás de esa espera existe una convicción compartida: la historia de Colapinto en la máxima categoría debe continuar.
Para Catarineu, Franco puede representar a la Argentina durante muchos años. Lo sostiene desde el afecto de quien lo vio crecer, pero también desde la experiencia de quien conoce el paddock, entiende sus códigos y sabe cuánto cuesta llegar hasta ese lugar.
El siguiente paso es resolver 2027. Después llegará el momento de analizar cada nueva etapa. El gran objetivo está mucho más adelante: construir, temporada tras temporada, el camino que algún día pueda permitirle luchar por el campeonato mundial.
Cambió la dimensión del desafío, pero no la forma de trabajar. María continúa acompañando a aquel joven que llegó a Europa con una libreta para anotar todo lo que aprendía. Solo que ahora, mientras los rumores vuelven a rodear su futuro, sabe que Franco ya no es aquel desconocido que necesitaba convencer a todos para conseguir una oportunidad.
Hoy es un piloto de Fórmula 1, una figura capaz de movilizar a un país y un nombre con peso propio dentro del mercado.
Y detrás de las negociaciones, las marcas, los contratos y las versiones permanece la frase que explica toda la historia: la felicidad de María depende de que Franco sea feliz.