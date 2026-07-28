El Litoral en el GP de Hungría

De Spa a Budapest: 15 días de Fórmula 1 entre la velocidad y la historia

Una cobertura que comienza entre los bosques de las Ardenas y termina junto al Danubio. Dos Grandes Premios, dos circuitos opuestos y un recorrido por la memoria de Hungría, el país donde la Fórmula 1 atravesó la Cortina de Hierro en 1986. Mucho para agradecer.