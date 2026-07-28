Franco no fue uno de los pilotos destacados en Hungría, pero sus actuaciones durante las primeras 11 fechas le permitieron conservar un lugar en el top 10 de la valoración elaborada por los expertos de la Fórmula 1.
Colapinto cerró la primera mitad de la F1 entre los diez mejores
El argentino no fue uno de los pilotos destacados en Hungría, pero sus actuaciones durante las primeras 11 fechas le permitieron conservar un lugar en el top 10 de la valoración elaborada por los expertos de la Fórmula 1.
Franco Colapinto atravesó un fin de semana complicado en el Gran Premio de Hungría. El rendimiento del Alpine A526 estuvo lejos de las expectativas y el argentino no logró pelear por los puntos en el Hungaroring. Sin embargo, esa carrera no alcanzó para borrar todo lo realizado durante la primera mitad de la temporada.
Tras las primeras 11 fechas del campeonato, Colapinto ocupa la décima posición de los Power Rankings de la Fórmula 1, con una calificación promedio de 7 puntos. Comparte ese lugar con Isack Hadjar, quien ingresó entre los diez mejores después de su actuación en Budapest.
Los Power Rankings son elaborados después de cada Gran Premio por un panel integrado por cinco especialistas. Cada uno califica de 1 a 10 el desempeño de los pilotos durante todo el fin de semana, intentando separar su actuación individual del potencial y las limitaciones de su monoplaza.
Las cinco puntuaciones se promedian para establecer la valoración correspondiente a cada fecha. A su vez, las notas obtenidas durante la temporada conforman una clasificación general que permite medir la regularidad de cada competidor.
Colapinto consiguió terminar en la zona de puntos en seis de los 11 Grandes Premios disputados y fue incluido entre los pilotos más destacados en varias oportunidades. Esa continuidad explica su permanencia en el top 10, a pesar de las dificultades que Alpine mostró en Hungría.
El argentino tuvo problemas de ritmo y adherencia durante todo el fin de semana en Budapest. Quedó eliminado en la Q2 de la clasificación y tampoco encontró respuestas durante la carrera, en la que finalizó 15º. Ni siquiera los cambios de neumáticos le permitieron modificar el rendimiento de un auto que estuvo lejos de los principales rivales del equipo francés.
Kimi Antonelli lidera ampliamente los Power Rankings con un promedio de 8,9 puntos, una valoración que acompaña su condición de líder del Campeonato Mundial de Pilotos.
Max Verstappen y Lewis Hamilton comparten la segunda posición con 8 puntos. Más atrás aparecen Pierre Gasly, Liam Lawson y George Russell, los tres con un promedio de 7,6.
Arvid Lindblad y Lando Norris ocupan los siguientes lugares con 7,5 puntos. Norris, ganador del Gran Premio de Hungría, también recibió la mejor calificación individual del fin de semana en el Hungaroring.
Charles Leclerc se encuentra noveno con un promedio de 7,4, mientras que Colapinto y Hadjar completan el grupo de los diez primeros con 7 puntos. Para el argentino, la ubicación representa un reconocimiento a su rendimiento durante esta primera parte del campeonato, especialmente porque fue conseguida con un Alpine que no siempre le permitió competir en igualdad de condiciones.