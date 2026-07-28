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Colapinto fue el más rápido en el primer día de pruebas de Pirelli en Hungría

El argentino completó 128 vueltas con el Alpine y registró el mejor tiempo entre los tres pilotos que participaron del ensayo destinado al desarrollo de los neumáticos de Fórmula 1 para 2027.

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Franco Colapinto encabezó este martes la primera jornada de pruebas organizada por Pirelli en el Hungaroring, escenario que el último fin de semana recibió el Gran Premio de Hungría.

El piloto argentino compartió la pista con Gabriel Bortoleto, de Audi, y Jak Crawford, de Aston Martin. Los tres trabajaron en el desarrollo de los neumáticos que utilizará la Fórmula 1 durante la temporada 2027.

FRANCO Colapinto fue el más rápido en el primer día de pruebas de Pirelli en Hungría | HUNGARORING | ALPINEColapinto fue el más rápido en el primer día de pruebas de Pirelli en Hungría

Colapinto completó 128 vueltas, equivalentes a 561 kilómetros, y marcó el mejor registro del día con un tiempo de 1m20s371. Bortoleto giró en 141 oportunidades618 kilómetros— y quedó segundo con 1m20s813.

Crawford, por su parte, acumuló 136 vueltas y 596 kilómetros. Su mejor tiempo fue de 1m24s598.

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Durante la jornada, los pilotos realizaron pruebas de control con distintas variantes del compuesto C3 y tandas extensas para analizar su rendimiento y degradación. Colapinto y Bortoleto también evaluaron diferentes versiones de los C4 y C5 mediante simulaciones de clasificación y recorridos de mayor duración.

La actividad se desarrolló bajo condiciones exigentes, con una temperatura máxima de 53 grados en el asfalto y de 30 grados en el ambiente.

Las pruebas continuarán este miércoles en el Hungaroring. Colapinto y Bortoleto volverán a salir a pista para completar un programa similar, mientras que Crawford ya no participará del segundo día.

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