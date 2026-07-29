Mientras Madelón ya piensa en Mendoza

Se sigue deshojando el “viejo Unión”: se fue Colazo a Gimnasia

Finalmente el Tate activó un mega-canje: el uruguayo Juan de Dios Pintado para acá y el ex goleador de Aldosivi para La Plata. El cruce doble es por un año. Si en 2027, el “Lobo” lo quiere, deberá pagar.