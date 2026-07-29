Rafael Profini a Ucrania, Mateo Del Blanco a Francia, Mauro Pittón a España, las tres salidas internacionales del Tate. A su vez, Valentín Fascendini a Talleres de Córdoba, Claudio Corvalán a Madryn y Enzo Roldán a Nueva Chicago.
Se sigue deshojando el “viejo Unión”: se fue Colazo a Gimnasia
Finalmente el Tate activó un mega-canje: el uruguayo Juan de Dios Pintado para acá y el ex goleador de Aldosivi para La Plata. El cruce doble es por un año. Si en 2027, el “Lobo” lo quiere, deberá pagar.
Se fue un equipo entero y más
De yapa, Nicolás Paz a San Martín de San Juan, el “Rayo” Tomás González a Deportivo Riestra, Diego Armando Díaz a Patronato de Paraná. En el caso de los más chicos, Franco Ratotti a Unión Española de Chile y Fran Pumpido a Nacional de Paraguay.
Así, el “viejo Unión” se fue deshojando. Ahora, le tocó el turno al “Huevo” Colazo.
En su momento, producto de su ráfaga de goles con la camiseta de Aldosivi (14 gritos, 37 partidos y un ascenso), el Tate le compró el cincuenta por ciento de la ficha a Belgrano de Córdoba en unos 650.000 dólares. En la Docta avisan que Unión debe un documento final de 200.000 dólares.
Sin consideración de parte de Leo Madelón (están Tarragona, Estigarribia, Eric Ramírez, Misael Aguirre e incluso Mauro Luna Diale si fuera necesario), siempre la idea del mercado de invierno fue “sacar a Colazo”.
Aldosivi amagó pero no concretó, pudo ser Tigre pero finalmente el que se lo llevó es Gimnasia y Esgrima de La Plata. Por lo que pudo averiguar El Litoral, la operación Unión-Gimnasia e incluyó dos cesiones sin cargo al mismo tiempo:
-1) El lateral uruguayo Juan de Dios Pintado será refuerzo de Unión
-2) El delantero Agustín Nicolás Colazo será refuerzo de Gimnasia y Esgrima de La Plata
En el caso del préstamo del “Huevo” al “Lobo”, aparecen dos asteriscos más: A) Unión tiene cláusula de repesca en diciembre; B) Si en un año, Gimnasia quiere extender el préstamo de Colazo, deberá pagarle un monto fijo al Tate.
Los medios de La Plata, concretamente Cielosports, explica que “Gimnasia se movió rápido tras la lesión de Marcelo Torres y ya tiene asegurado a su reemplazante.
Agustín Colazo será nuevo jugador del Lobo luego de que la dirigencia acordara su llegada desde Unión de Santa Fe. El delantero arribará a préstamo por 18 meses con opción de compra y únicamente resta la firma para que la operación quede oficializada”.
¿Misión posible?: Colazo por "Chelo" Torres
Con la baja de Torres, quien sufrió una lesión muscular grado 3 en el isquiotibial derecho y tendrá alrededor de seis semanas de recuperación, la dirigencia albiazul aceleró las gestiones para sumar un atacante. Ariel Pereyra había pedido una alternativa para el frente ofensivo y Colazo fue el nombre elegido.
El atacante, de 25 años, puede desempeñarse como centrodelantero, aunque también se mueve por todo el frente de ataque. Tuvo su explosión futbolística en Aldosivi, donde fue una de las figuras del ascenso a Primera División al convertir 14 goles en la Primera Nacional.
Ese rendimiento le abrió las puertas de Unión, club en el que disputó 33 partidos oficiales y marcó cuatro tantos, aunque en este semestre perdió terreno y decidió buscar continuidad.
La negociación entre Gimnasia y Unión quedó resuelta en las últimas horas. El acuerdo establece un préstamo por 18 meses con opción de compra, una fórmula que convenció a todas las partes y permitirá que Colazo se sume de inmediato al plantel albiazul.