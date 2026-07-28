Fue un inicio de semana “movidito” en el Mundo Unión, después de la buena reacción del equipo (en medio de tantas adversidades) en Vicente López. El presidente Luis Spahn se mostró en La Tatenguita apoyando el femenino que le ganó a Gimnasia, hizo declaraciones exclusivas a LT9 y luego presidió la reunión de CD.
Habló Spahn y hubo reunión pero Unión no definió si juega básquet profesional
El presidente y las inhibiciones: “Espero que el miércoles podamos tener los acuerdos para que Madelón pueda contar con todo el plantel”. Antes de la reunión de CD, el presidente avisó: “Se resolverá en estos días lo del básquet”.
Spahn trajo suerte: ¡ganaron Las Tatengas!
En una entrevista exclusiva con el colega Maxi Bravo, entre otros conceptos importantes, hizo referencia a la continuidad o no del básquetbol profesional del Tate en el marco de la inminente Liga Nacional. “Es un debate pendiente. Los gastos crecieron por encima de los ingresos y el sponsoreo es muy escaso. La Comisión Directiva lo resolverá en estos días”.
Por lo que se pudo saber, los referentes del básquetbol profesional estuvieron en la sede y participaron de la reunión. Más allá de las explicaciones de unos y otros, por ahora no se tomó una decisión acerca de si Unión jugará o no la temporada 2026/2027 en el básquetbol profesional.
Incluso, más allá que las partes (CD y subcomisión de básquetbol) quedaron en seguir dialogando, en los próximos días expira la fecha final para que Unión tome una decisión por sí o por no. “La fecha tope era el 31, pero la AdC podría darle un plazo extra; la competencia arranca a mediados de septiembre”.
En la entrevista con Deporte 9, el presidente tatengue hizo un repaso de todos los temas del Mundo Unión. “Nos atrasamos un poquito en los sueldos. No tenemos vergüenza de lo que pasó porque se dio por distintas circunstancias, por no haber podido cobrar lo que debíamos cobrar. Apuntamos a ir para arriba, estar en el lote de punta y no tener atrasos a futuro”, dijo Spahn.
“Las cosas por algo pasan. Se dio la oportunidad de que debuten los chicos y eso es sumamente importante porque ahora Madelón sabe que ese grupo puede estar a la altura de las circunstancias. El plantel ha crecido”, aseguró el presidente tatengue.
El presidente confirmó lo de Mosqueira
“Estaba tranquilo porque veía que el equipo trabajaba bien y que los pibes estaban con mucha energía. Además, esta vez pudimos traer algunas de sus primeras opciones, como Ramírez y Pintado; eso también le da tranquilidad”, explicó el máximo dirigente en López y Planes.
“Está cerrado, Mosqueira está cerrado. Los chicos están entrenando acá, saben que se va a solucionar. A veces hay algún chispazo entre abogados o representantes, pero los directivos le damos una solución”, confirmando así la llegada del ex Talleres y Tigre formado en las canteras del club.
En cuanto a la salida de Valentín Fascendini a Talleres, Spahn dijo que “fue un muy buen negocio para las dos partes”. Acerca del mercado criollo, reflexionó: “Todos se quieren ir de donde están. Los titulares buscan mejores condiciones y los suplentes quieren oportunidades. Es la realidad del fútbol, los planteles duran seis meses”.
“Estimamos en un 99,9% que va a estar solucionado. Espero que este miércoles podamos tener los acuerdos para que Madelón pueda contar con todo el plantel”, dijo el presidente acerca de las inhibiciones en Unión.
“Estamos viendo un jugador que está en Europa, que juega en una de las ligas importantes. Hoy sería nuestra primera alternativa”, adelantó respecto a los refuerzos que deben llegar y que necesita Madelón.
Del famoso incumplimiento de Racing con el no pago de la transferencia de Juan Ignacio Nardoni al Gremio de Brasil, Sphan endureció su mensaje: “No quieren aportar la documentación y tampoco están pagando. Unión no va a resignar la parte patrimonial de la institución”.
Finalmente, dejó una reflexión para los hinchas y socios rojiblancos: “Tenemos que volver a generar jugadores desde nuestra cantera y hacer negocios con futbolistas que lleguen por mérito de gestión. Vamos a seguir trabajando, resolviendo los problemas y buscando darle alegrías al socio”.