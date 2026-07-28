Los temas del Tate antes de viajar a Mendoza

Habló Spahn y hubo reunión pero Unión no definió si juega básquet profesional

El presidente y las inhibiciones: “Espero que el miércoles podamos tener los acuerdos para que Madelón pueda contar con todo el plantel”. Antes de la reunión de CD, el presidente avisó: “Se resolverá en estos días lo del básquet”.