Unión le ganó este lunes por la tarde a Gimnasia y Esgrima de La Plata por 2 a 0 en el marco de la primera fecha del Torneo Clausura de la Primera División femenina de AFA en La Tatenguita. Se jugó desde las 15 horas y se transmitió por LPF Play.
Unión venció a Gimnasia de La Plata y sumó el primer triunfo en la Primera División femenina
Fue por 2 a 0 como local con goles de Emilse Albornos y Agustina Marani en el debut por el Torneo Clausura.
Se trata de su primer triunfo oficial en torneos de la Asociación del Fútbol Argentino en la máxima categoría femenina en su historia, luego del ascenso obtenido en la temporada 2025.
Los goles los convirtieron Emilse Albornos desde el punto penal a los 20 minutos del primer tiempo y Agustina Marani a los 38 del segundo tiempo.
Formación inicial de Unión
Naila Zaninetti (1), Milagros Guardia (18), Mailén Herman (6, Capitana), Caren López (2), Martina Pinto (15), Marilin Coronel (28), Micaela López (14), Daiana Sosa (16), Iara García (19), Emilse Albornos (7) y Camila Acevedo (21).
Cómo está la tabla
Aún con partidos por jugar en la primera fecha del Torneo Clausura, Unión se ubica en la tercera posición junto a otros cinco equipos, con San Luis FC como líder por diferencia de gol.
Debido al complicado desempeño durante el primer semestre del año, el Tatengue sigue en el fondo de la tabla anual con seis unidades, debido a los tres empates obtenidos en el Apertura.
Comparte puesto de descenso junto a Newell's, que tiene 8 unidades. El 14° puesto, el último de los que se salva, es de Independiente con 13 puntos.