El Torneo Clausura 2026 completó su primera fecha y dejó resultados destacados en ambas zonas. Racing comenzó con un triunfo ante Gimnasia, mientras Barracas Central sorprendió a River en el Monumental y Deportivo Riestra goleó a Boca.
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Así quedó la tabla del Torneo Clausura después de la primera fecha
El campeonato comenzó con triunfos resonantes, derrotas de varios grandes y movimientos en las dos zonas. La segunda jornada se pondrá en marcha este martes.
Racing ganó con Matko Miljevic como Mejor Jugador de la Fecha. Foto: Racing
También ganaron Independiente, Argentinos Juniors y Gimnasia de Mendoza. En tanto, Independiente Rivadavia, líder de la tabla anual, inició el certamen con un empate sin goles frente a Atlético Tucumán. Por su parte, Unión rescató un importante empate ante Platense.
La actividad continuará este martes con el inicio de la segunda jornada. Los equipos volverán a sumar puntos para definir las posiciones de cada grupo y avanzar hacia la clasificación a los playoffs.
Así está la tabla del Torneo Clausura
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