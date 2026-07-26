Barracas Central derrotó este sábado 1-0 a River en el estadio Monumental, por la primera fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. Gonzalo Morales convirtió el único gol y le permitió al conjunto visitante conseguir su primera victoria en Núñez.
Barracas Central sorprendió a River y consiguió un triunfo histórico en el Monumental
El Guapo se impuso 1-0 por la primera fecha de la Zona B. Gonzalo Morales marcó el único gol, River tuvo un tanto anulado y Marcelo Miño fue determinante.
River acumuló su segunda caída consecutiva después de la eliminación ante Aldosivi por la Copa Argentina. El equipo buscó el empate durante gran parte del encuentro, pero se encontró con una defensa cerrada y con una destacada actuación del arquero Marcelo Miño.
Morales aprovechó el rebote
El conjunto local tuvo la iniciativa durante los primeros minutos y se acercó al arco rival, aunque sin generar situaciones de máxima exigencia. Barracas resistió y encontró la ventaja a los 22 minutos.
Rodrigo Insúa envió un centro desde la izquierda y Santiago Beltrán intentó despejar, pero dejó un rebote hacia el centro del área. Morales apareció para capturar la pelota y establecer el 1-0.
El VAR anuló el empate
River llegó a la igualdad antes del descanso mediante un cabezazo de Lucas Martínez Quarta, luego de un centro ejecutado por Gonzalo Montiel.
El árbitro Nazareno Arasa fue convocado por el VAR, revisó la jugada y anuló el gol. De esa manera, Barracas mantuvo la ventaja al término de la primera etapa.
River buscó sin precisión
La situación más clara del local en el complemento llegó a los diez minutos, cuando Facundo Colidio ejecutó un tiro libre que impactó en el travesaño.
Ángel Correa hizo su debut y poco después generó una oportunidad con un enganche y un remate que Miño logró contener. Lucas Beltrán también tuvo una ocasión de cabeza tras un envío de Marcos Acuña, pero no consiguió convertir.
Barracas defendió la ventaja
River recurrió de manera reiterada a los centros laterales y acumuló futbolistas en el área durante el tramo final. Barracas retrocedió, defendió cerca de su arco y sostuvo el resultado hasta el cierre.
Miño volvió a intervenir en momentos determinantes y terminó como una de las figuras. El Guapo sumó sus primeros tres puntos y comenzó el campeonato con una victoria como visitante.
Los próximos partidos
Barracas Central recibirá a Aldosivi el miércoles 29 de julio, desde las 14.30, por la segunda fecha del torneo.
River visitará ese mismo día a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio del Bosque. El encuentro comenzará a las 19.15.