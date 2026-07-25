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River oficializó la salida de Juan Fernando Quintero y el colombiano quedó con el pase en su poder

El club de Núñez confirmó la rescisión de común acuerdo del contrato del mediocampista colombiano, quien quedó con el pase en su poder tras disputar el Mundial 2026. De esta manera, se cerró su tercer ciclo en River, donde disputó 137 partidos y quedó en la historia por su gol en la final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca.