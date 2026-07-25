River Plate confirmó este viernes la rescisión, de común acuerdo, del contrato de Juan Fernando Quintero, quien dejó de pertenecer al plantel profesional tras su participación con la selección de Colombia en el Mundial 2026.
River oficializó la salida de Juan Fernando Quintero y el colombiano quedó con el pase en su poder
El club de Núñez confirmó la rescisión de común acuerdo del contrato del mediocampista colombiano, quien quedó con el pase en su poder tras disputar el Mundial 2026. De esta manera, se cerró su tercer ciclo en River, donde disputó 137 partidos y quedó en la historia por su gol en la final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca.
La decisión pone punto final al tercer ciclo del mediocampista ofensivo en el club de Núñez, donde disputó un total de 137 partidos repartidos en tres etapas y se convirtió en uno de los futbolistas más recordados por los hinchas gracias a su histórico gol en la final de la Copa Libertadores 2018 frente a Boca Juniors, disputada en Madrid.
Una salida acordada tras el Mundial
La desvinculación se produjo luego de varias semanas marcadas por versiones sobre diferencias entre el futbolista y el entrenador Eduardo Coudet.
Tras su participación con Colombia en la Copa del Mundo —certamen en el que disputó cuatro encuentros y aportó una asistencia— Quintero no regresó a los entrenamientos del equipo. Mientras desde el cuerpo técnico se esperaba su reincorporación, el jugador aseguró públicamente que no había mantenido conversaciones con el entrenador desde que fue licenciado al finalizar el Torneo Apertura.
Finalmente, ambas partes acordaron la rescisión del vínculo, por lo que el colombiano quedó en condición de futbolista libre para definir su futuro.
El final de un tercer ciclo en Núñez
River había concretado el regreso de Quintero a mediados de 2025 tras desembolsar cerca de tres millones de dólares por su pase.
Durante esta última etapa perdió protagonismo con la llegada de Coudet al banco de suplentes, aunque tuvo actuaciones determinantes en los octavos de final del Torneo Apertura, donde aportó un gol y una asistencia. Sin embargo, no logró consolidarse como titular y ni siquiera sumó minutos en la semifinal del certamen.
En total, el mediocampista disputó 40 partidos en este tercer ciclo antes de cerrar definitivamente su vínculo con la institución.
Un lugar asegurado en la historia de River
La trayectoria de Quintero en River comenzó en 2018, cuando llegó a préstamo desde Porto. Su talento quedó inmortalizado el 9 de diciembre de ese año, al convertir el recordado gol del 2-1 en la final de la Copa Libertadores frente a Boca Juniors, disputada en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.
Aquel primer ciclo fue el más exitoso del colombiano, con 61 partidos, 12 goles y cuatro títulos, entre ellos la histórica Libertadores y la posterior Recopa Sudamericana.
Tras una transferencia al Shenzhen de China, regresó a River en 2022 para una segunda etapa en la que disputó 36 encuentros y marcó siete goles.
En el comunicado oficial con el que anunció su salida, el club destacó el legado del futbolista: "El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos".
Con su salida, River despide nuevamente a uno de los jugadores más talentosos de su historia reciente, cuyo nombre quedó definitivamente ligado a una de las páginas más memorables del fútbol argentino.